7 brumes parfumées corps et cheveux qui font vraiment l’affaire

Les brumes parfumées pour le corps et les cheveux s’imposent comme un incontournable des routines beauté actuelles : plus légères que les eaux de parfum, faciles à transporter et souvent enrichies en actifs soin, elles permettent de rafraîchir le sillage au fil de la journée. Voici une sélection des sept brumes parfumées les plus populaires du moment, choisies pour leurs compositions, leur polyvalence et leur capacité à parfumer aussi bien la peau que la chevelure.

Longtemps reléguées au rang d’accessoire, ces brumes ont gagné en sophistication. Certaines développent aujourd’hui des notes proches des parfums classiques tout en restant faciles à porter, tandis que d’autres mettent l’accent sur des formules adaptées aux cheveux pour éviter le dessèchement des longueurs.

Polyvalentes, elles servent à la fois de touche olfactive légère et, selon les marques, d’appoint soin : vaporisées après la douche, elles procurent un voile parfumé sans alourdir et sont souvent conçues pour être appliquées sur la chevelure entre deux shampoings.

Les brumes à connaître

The Mista Hair and Body Fragrance Mist (Fenty Hair) : conçue pour parfumer à la fois les cheveux et la peau, cette brume s’inscrit dans l’univers olfactif de la marque Fenty. La formule promet un sillage moderne et enveloppant tout en étant pensée pour ne pas assécher les longueurs, ce qui la rend pratique pour rafraîchir une coiffure entre deux lavages.

Vanilla Coconut Body Mist (Daise Beauty) : issue de la nouvelle marque lancée par Jaimee Lupton après le succès de Monday Haircare, cette brume mise sur une combinaison gourmande de vanille et de noix de coco. Destinée à une clientèle jeune, elle évoque des notes estivales et réconfortantes, adaptée à une application généreuse sur le corps après la douche.

Paradoxe Hair Mist (Prada) : inspirée du parfum Prada Paradoxe, cette brume capillaire de maison de luxe diffuse un sillage raffiné. Sa formulation légère a été pensée pour parfumer les cheveux sans les alourdir ni les dessécher, déposant un voile délicat sur la chevelure.

Brazilian Crush Cheirosa 68 (Sol de Janeiro) : best-seller de la marque culte, cette brume s’inspire de l’ambiance solaire de Rio de Janeiro. Elle combine des notes fruitées et florales pour un parfum vibrant et lumineux, réputé pour sa popularité sur les réseaux sociaux et sa tenue prolongée sur peau et cheveux.

CK Nude Vanilla Body and Hair Mist (Calvin Klein) : déclinaison unisexe de la vanille, cette brume joue la carte de la sensualité modernisée par des accords frais et légèrement boisés. Polyvalente, elle se destine à un usage sur le corps comme sur la chevelure pour un sillage discret et contemporain.

St. Barts Hair and Body Mist (OUAI) : inspirée des Caraïbes, la formule propose des notes solaires mêlant fruits tropicaux et accords chaleureux. Vaporisée sur la peau ou les cheveux, elle vise à recréer une sensation estivale et ensoleillée.

