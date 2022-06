« Combien d’entre eux ont une maison à part Beynaud »: Makosso dézingue les artistes Ivoiriens

Les réactions continuent d’affluer à propos de la nouvelle maison de luxe de l’artiste Malien Iba One. Très heureux de l’acte posé par le jeune rappeur, le général Makosso a profité de l’occasion pour s’en prendre aux artistes Ivoiriens qui préfèrent faire la belle vie au lieu d’investir.

Le rappeur Malien connu sous le nom de Iba One a inauguré il y a quelques jours sa nouvelle maison de luxe qui lui aurait coûté plus de 500 millions de F CFA. A travers les images et vidéos partagées sur la page du chanteur, l’on peut voir l’artiste en train de faire une visite guidée sous les regards admiratifs de son frère et collègue Sidiki Diabaté qu’il avait invité pour la circonstance.

A peine publiées, les images ont suscité une avalanche de réactions sur la toile. Très éblouis par la qualité de sa maison, les fans et influenceurs n’arrêtent pas d’envoyer des mots de félicitations à l’endroit du chanteur.

Dans la foulée, le général Camille Makosso qui ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui a également réagi. Le pasteur le plus controversé de la Côte d’ivoire a profité pour tacler sèchement ses compatriotes artistes qui à l’en croire continuent de passer leurs temps à dépenser dans les boites de nuit.

« En Côte d’Ivoire, combien d’artistes ont une maison à part mon artiste, Serge Beynaud ? Je connais la maison de Serge Beynaud. Pendant que les artistes passent leurs temps à passer de maquis en maquis, de boite de nuit en boite de nuit, Iba One s’est dit, moi je vais bâtir une maison pour que mes parents et mes enfants soient fiers de moi. Voici ce qu’on appelle un artiste responsable (…) », a indiqué Makosso.