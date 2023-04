Coco Emilia hospitalisée: une réaction attribuée à Francis Mvemba choque la toile

- Publicité-

L’homme d’affaire congolais Francis Mvemba aurait réagi à l’hospitalisation suivie de l’internement de l’influenceuse camerounaise Coco Emilia, selon un audio de 34 minutes qui fait le choux gras des réseaux sociaux.

Depuis une semaine, des rumeurs persistantes sur la santé mentale de Coco Emlia ébranlent les réseaux sociaux. Selon les informations, l’influenceuse camerounaise est malade et hospitalisée dans un centre de santé dans son pays.

Alors que des messages de soutien à lui adressés affluent les réseaux sociaux, un audio dans lequel son ex-mari, Francis Mvemba, aurait donné son avis, a fuité. Et, visiblement, Francis Mvemba est insensible à la situation de Coco Emilia

- Publicité-

« Pourquoi être empathique ? Pourquoi est-ce que je devais être empathique de son état ? De sa situation? Pourquoi est-ce que je devrais avoir de l’empathie pour une personne qui a elle-même cherché ses problèmes ?’’, peut-on entendre dans l’audio de 34 minutes qui traite Coco Emilia d’adepte de fétichisme.

« Une fois arrivée au Bénin, elle est allée voir un marabout, elle est allée voir un féticheur qui lui a donné des gris-gris. Qui sème le vent récolte la tempête. Si elle meurt, ça ne me dérange pas, si elle s’en sort du CHU, ça ne me dérange toujours pas. Dans tous les cas, que la volonté de Dieu soit faite’’, a-t-il dénoncé. Mais cet avis tranché attribué Francis Mvemba n’est pas du goût des internautes et fans de Coco Emilia.