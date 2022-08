Coach Hamond Chic: Makosso réagit à la polémique liée au métier de son mari, papa Caviar

Alors que la polémique continue de s’enfler à propos du métier du mari de la coach Hamond Chic, le général camille Makosso vient de se prononcer sur l’affaire. Dans un message sur ses réseaux sociaux, le pasteur a apporté son soutien à la nouvelle recrue de Life Tv.

Depuis quelques jours, la Coach Hamond Chic dont la nouvelle émission Allô Caviar explose les records d’audience sur Life Tv se trouve au cœur d’une grosse polémique. Lors de sa récente émission axée sur « comment réussir son mariage », un internaute curieux a appelé pour savoir si le mari de la coach est effectivement un vigile en France.

Lésée par cette question, la coach matrimoniale a malgré elle essayé de tenir le coup en remettant cet internaute à sa place. Mais cela n’a pas empêché les autres à multiplier les attaques contre le mari de la chroniqueuse qui conseille souvent aux femmes de ne pas sortir avec les hommes pauvres.

Face à cette polémique, le révérend Camille Makosso qui ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui sur la toile, n’a pas manqué de réagir à cette affaire. Dans un message sur sa page Facebook, le père de la marmaille a apporté son soutien à la chroniqueuse.

« Tu es une femme digne qui a toujours honoré son mari et tu mérites mon respect. Je prépares même un cadeau pour ton époux Papa Caviar à qui la Côte d’ivoire dit merci de rendre heureuse notre sœur », a écrit le sulfureux pasteur en légende d’une photo de la coach caviar.

Pour rappel, la chroniqueuse visiblement blessée par les propos humiliants qui résonnent sur la toile, a récemment présenté ses excuses à son époux, Papa Caviar et sa belle famille.

« Papa caviar, mon époux, avec mes caviars, j’aimerais te présenter mes excuses, tu as épousé une femme normale et aujourd’hui je suis devenue populaire ce qui permet à n’importe qui de te manquer de respect. Je demande pardon au peuple Togolais, à ma belle famille, ce n’est pas tout le monde qui a reçu une éducation, des personnes qui n’ont même pas le unième de ton patrimoine te traites, c’est de ma faute, mon seul tort c’est que j’ai du succès, je dérange et je dérangerai toujours parce que pour moi là c’est Dieu donné« ; a-t-elle indiqué.