Claudio Echeverri, nouvelle recrue offensive du Benfica

Le Benfica Lisbonne a officialisé mercredi 2 septembre l’arrivée de Claudio Echeverri, milieu offensif argentin de 20 ans, prêté pour une saison par Manchester City avec une option d’achat fixée à 21 millions d’euros.

Après un passage en Angleterre où il n’avait que peu joué, Echeverri va découvrir le championnat portugais. Manchester City conserve la possibilité de le récupérer à l’issue du prêt si l’option d’achat n’est pas levée par le club portugais.

Le joueur avait déjà enchâîné plusieurs prêts ces dernières saisons, notamment au Bayer Leverkusen puis à Girona, sans parvenir à s’imposer durablement dans ces clubs. Il portera le numéro 30 au Benfica, précédemment attribué à l’ancien défenseur Nicolás Otamendi.

Cette arrivée renforce le secteur offensif d’une équipe portugaise régulièrement engagée en compétitions européennes, où Echeverri espère bénéficier de davantage de temps de jeu pour poursuivre sa progression.