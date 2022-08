Classement CIES: le top 10 des footballeurs les plus prometteurs au monde

L’Observatoire du football CIES a dévoilé, ce lundi, son classement des footballeurs les plus prometteurs dans le monde. Vinicius Jr est tout en haut de la liste.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire datant de ce lundi, l’Observatoire du football a dressé le classement des 250 joueurs les plus prometteurs au monde. Pour établir sa liste, le CIES s’est basé sur plusieurs critères, notamment l’expérience du joueur, son temps de jeu, son profil technique, mais également ses performances récentes sur la dernière année entre autres. A noter également que seuls les footballeurs nés en 2000 ou après ont été considérés. Les données ont été récoltées dans 56 championnats à travers la planète.

En considérant le résultat général, toutes générations confondues, c’est Vinícius Júnior qui domine ce classement avec un Impact Score de 100. Le prodige du Real Madrid devance Sandro Tonali (2000, AC Milan, IS de 94,1) et Joško Gvardiol (2002, RB Leipzig, IS de 94,1), joueur le plus prometteur de la génération 2002. Derrière on retrouve Vitinha (2000, PSG, IS de 93) et Phil Foden (2000, Manchester City, IS de 92,8) qui complètent le top 5. Le goleador de Manchester City Erling Haaland échoue aux portes du top 10.

En observant ce classement, génération par génération, on constate que Vinícius Júnior (2000), Bukayo Saka (2001), Joško Gvardiol (2002), Jude Bellingham (2003) et Pablo Gavi (2004 ou après) sont en tête par année de naissance. Les joueurs cités font déjà parler d’eux dans les plus grands championnats européens, notamment la Liga, la Bundesliga ou encore la Premier League.

Le top 10 toutes générations confondues

Vinícius Júnior (2000, Real Madrid, IS de 100)

Sandro Tonali (2000, AC Milan, IS de 94,1)

Joško Gvardiol (2002, RB Leipzig, IS de 94,1)

Vitinha (2000, PSG, IS de 93)

Phil Foden (2000, Manchester City, IS de 92,8)

Pablo Gavi (2004 ou après, FC Barcelone, IS de 93,2)

Bukayo Saka (2001, Arsenal, IS de 92,4)

Ferran Torres (2000, FC Barcelone, IS de 91,8)

Aurélien Tchouameni (2000, Real Madrid, IS de 91,8)

Jude Bellingham (2003, Borussia Dortmund, IS de 91,5)