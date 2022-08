Cinéma: l’acteur ghanéen Baba Fabregas, retrouvé mort dans une chambre d’hôtel au Nigeria

L’industrie cinématographique ghanéenne Kumawood est en deuil. L’acteur de 27 ans identifié sous le nom de Haruna Asamoah, connu populairement sous le nom pseudonyme de Baba Fabregas est décédé au Nigéria.

En séjour depuis quelques jours au Nigéria, l’acteur ghanéen Baba Fabregas ne reviendra plus dans son pays d’origine, ou du moins de son vivant. Il a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel le dimanche 14 août dernier.

La triste nouvelle a été confirmée par le frère ainé du défunt dans une interview accordée aux médias ce mercredi 17 août 2022. Selon les informations révélées par le frère du défunt, l’acteur se détendait au bord de la piscine de l’hôtel dans lequel il a déposé ses valises lorsqu’une dame identifiée comme une amie lui a apporté à manger.

Mais peu de temps après avoir fini le repas, le jeune acteur aurait commencé à se plaindre de maux de tête et a décidé de retourner dans sa chambre d’hôtel pour se reposer. Quelques heures plus tard, il a été retrouvé mort dans sa chambre par certains de ses amis. « Nous ne savons pas ce qui a réellement tué Baba, mais la police du Nigeria et les médecins ont ouvert des enquêtes sur la mort prématurée de mon frère« , a indiqué le frère.

En attendant donc d’élucider cette mort mystérieuse, Le corps de Baba a été déposé dans une morgue au Nigeria pour autopsie. Il sera plus tard ramené au Ghana pour inhumation, a en croire la même source.