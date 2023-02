Ciné Moov: avec 100F, regardez plus de 3000 films en HD sans utiliser votre forfait internet

Moov Africa Bénin a lancé son service Moov Ciné le vendredi 24 février 2023 au centre Canal Olympia de Cotonou. C’est un nouveau service de Moov Africa Bénin qui permet aux abonnés Moov Money de regarder plus de 3000 films et séries en HD sans forfait internet.

Vous pouvez désormais suivre vos vidéos, films et séries préférés sur votre smartphone sans utiliser votre forfaits internet. Cette nouvelle révolution cinématographique est une nouvelle initiative de Moov Africa dont l’objectif est de participer au divertissement de la jeunesse béninoise.

« Nous lançons ce soir notre plateforme de vidéo à la demande, ce service qui s’appelle Moov Ciné est une plateforme qui dispose de plus de 3000 vidéos, 3000 films, 3000 séries qui permettront aux abonnés de faire de souscriptions simples et de regarder des films en HD en qualité d’images », a expliqué Mostafa El Houti, Directeur Marketing et Communication de Moov Africa Bénin.

Révolutionner le cinéma béninois

Pour lui, c’est très important de divertir le client. « On sait qu’avec les stress de la vie, les gens ont besoin d’espace pour s’amuser. Ce service vient effectivement combler ce besoin pour ceux qui voudront un moment de détente », a-t-il justifier.

Pour souscrire au service Ciné Moov, l’abonné Moov doit disposer d’un compte Moov Money. Après, il compose la syntaxe *706#, une fois que le client tape ce code, il a le choix de souscrire à un forfait jour, à un forfait hebdomadaire, à un forfait mensuel.

Par la suite, l’abonné n’aura pas besoin de son forfait internet pour accéder à la plateforme Ciné Moov pour visionner les films et les séries qu’il souhaite en fonction du forfait qu’il aura pris sans se soucier de consommer son forfait internet. La formule Jour de 100F CFA est valable pour deux heures, la formule hebdomadaire 490 FCFA est valable 14 heures et la formule mensuelle 1500 FCFA est valable pendant 60 heures.

Des distinctions honorifiques

A l’occasion du lancement de Ciné Moov, Moov Africa Bénin a procédé à la distinction de plusieurs professionnels du septième art dont l’acteur et comédien Sébastien Davo, Gabriel Agbahonou, réalisateur du film Injustice et le colonel Marcellin Zannou de l’institut supérieur des métiers de l’audio visuel (ISMA).

« Je ne savais pas qu’une aussi grande structure que Moov Africa Bénin aurait le courage de braver la puanteur de la poubelle de l’histoire où nous, on est classé, pour venir nous extirper afin de nous donner une distinction », a réagi Sébastien Davo. Le cinéaste béninois se dit reconnaissant envers Moov Africa Bénin qui a eu ce courage de les (acteurs béninois Ndlr) remettre sur la place publique.

« Les oubliés comme nous, il y en a dans tous les corps du métier de cinéma qui continuent de survivre ou qui, déjà, ont passé l’arme à gauche en avalant leur carte d’identité. C’est ça surtout qui a fait que nous sommes tombés dans la poubelle de l’oublie au Bénin. A tous ceux-là, je dédie cette distinction », a-t-il déploré.

Révéler l’identité des films africains

Mieux, Sébastien Davo soutient qu’à travers cette distinction, Moov Africa Bénin vient offrir gracieusement une plateforme de publication d’œuvres cinématographique aux acteurs béninois.

Gabriel Agbahonou, lui, est convaincu que Ciné Moov va révéler l’identité des films africains. « C’est vraiment une occasion en or pour pouvoir rallier et le public et le divertissement, mon vœu le plus cher est de voir plus de film africain dans ce lot de plus de 3000 film et séries », a-t-il indiqué .

Selon les informations de BENIN WEB TV, pour ce qui concerne les films africains et surtout béninois, les négociations sont en cours entre Moov Africa Bénin et les acteurs.