Chris Marques révèle qu’il considérait Jean-Marc Généreux comme son idole

La quinzième saison de « Danse avec les stars » sur TF1, lancée le 23 janvier, reprend ce vendredi 13 février après une pause imposée par la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver : douze célébrités et leurs douze partenaires professionnels sont toujours en lice et doivent cette semaine danser sur une musique liée à un souvenir personnel, devant un jury composé de Fauve Hautot, Mel Charlot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.

Durant les deux premières semaines de compétition, les couples ont livré leurs premières prestations, relayées par leurs publications Instagram, montrant des répétitions intensives en coulisses. Le classement provisoire place Philippe Lellouche en bas avec 22 points, tandis que Stéphane Bern et Laure Manaudou se tiennent juste au‑dessus avec 23 points chacun, selon les éléments publiés par la production et repris par la presse.

Pour la soirée à venir, le thème retenu impose aux candidats de maîtriser non seulement la technique mais aussi l’émotion : chaque prestation devra être dansée sur une chanson évoquant un souvenir personnel, un exercice qui mettra en lumière la capacité des participants à traduire une histoire intime en chorégraphie sous l’œil critique du jury.

Chris Marques et Jean‑Marc Généreux : quinze ans de complicité

Le 12 février, à l’occasion des 15 ans de l’émission, Ciné‑Télé‑Revue est allé à la rencontre de Jean‑Marc Généreux et Chris Marques. Les deux hommes, juges historiques du programme, ont retracé une relation professionnelle et amicale développée au fil des saisons.

Jean‑Marc Généreux est revenu sur leurs premières convergences, rappelant qu’il connaissait Chris via le spectacle « Burn the Floor » : « Il a fait le tour du monde avec ce show. On appartenait à deux générations différentes, puisqu’il est beaucoup plus jeune que moi, mais je l’ai connu comme champion du monde de danse sportive, faisant partie de ce grand spectacle », a indiqué le Canadien.

De son côté, Chris Marques a livré une confidence personnelle sur son admiration pour Jean‑Marc pendant sa jeunesse : « Je vais vous faire une confidence que les gens ne savent pas. Quand j’ai commencé à danser, à 12 ou 13 ans, mon idole, c’était Jean‑Marc Généreux. Parce que c’était le seul qui me ressemblait. Il avait une énergie sans fin… Je cherchais toutes les VHS possibles pour pouvoir le voir danser », a déclaré le juge, rappelant l’influence qu’a eue Jean‑Marc sur sa vocation.

