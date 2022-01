Cheslie Kryst, ex-Miss USA se suicide en sautant d’un immeuble

L’ancienne reine de beauté des Etats-Unis, Cheslie Kryst, s’est suicidée dimanche en sautant d’un immeuble à Manhattan à New York, a rapporté CNN citant la police.

Cheslie Kryst, une jeune femme de 30 ans originaire de Caroline du Nord a été couronnée Miss USA en 2019. Selon les informations rapportées par le New York Police Departement (NYPD), Kryst avait sauté du 29e étage de l’immeuble en copropriété Orion. Fox News rapporte la police avait été appelée sur les lieux à 7 h 05 dimanche après avoir reçu un rapport selon lequel une femme avait sauté. Pour l’heure, la police pense que le décès est le fait d’un suicide même si un médecin légiste doit encore déterminer la cause du décès après avoir effectué une autopsie.

Dans une déclaration citée par CNN, la famille de la victime a indiqué que « dans la dévastation et la grande tristesse, nous partageons le décès de notre bien-aimée Cheslie ». « Sa grande lumière en a inspiré d’autres dans le monde entier avec sa beauté et sa force. Elle s’est souciée, elle a aimé, elle a ri et elle a brillé », a ajouté le communiqué. Peu avant sa mort, l’ancienne gagnante d’un concours de beauté avait posté une photo d’elle sur Instagram sous-titrée : « Que ce jour vous apporte repos et paix ».

Kryst, qui détenait trois diplômes de deux universités, travaillait dans le contentieux civil dans un cabinet d’avocats et avait été employée par le site d’information ExtraTV en tant que correspondante de divertissement. Elle tenait également un blog sur la mode. « Cheslie a incarné l’amour et a servi les autres, que ce soit par son travail d’avocate luttant pour la justice sociale, en tant que Miss USA et en tant qu’animatrice sur Extra », a déclaré sa famille dans le communiqué. « Mais le plus important, en tant que fille, sœur, amie, mentor et collègue – nous savons que son impact perdurera », a-t-il ajouté, selon CNN.

Les organisations Miss Univers et Miss USA l’ont pleurée dans une déclaration publiée sur la page Instagram officielle de Miss Univers. « Nous sommes dévastés d’apprendre la perte de Miss USA 2019 Cheslie Kryst. Elle était l’une des personnes les plus brillantes, les plus chaleureuses et les plus gentilles que nous ayons jamais eu le privilège de connaître, et elle illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait. Toute notre communauté pleure sa perte, et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille pendant cette période difficile », ont écrit conjointement les organisations.