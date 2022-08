Chelsea: Thomas Tuchel en colère, après la défaite contre Southampton

En conférence de presse ce mardi soir, après la défaite de Chelsea à Southampton (2-1), Thomas Tuchel s’est montré très énervé. Le technicien italien a chargé ses joueurs.

Chelsea se déplaçait ce mardi soir sur la pelouse de Southampton pour le compte de la cinquième journée de Premier League. En deçà de leur niveau habituel, les Blues se sont incliné sur le score de 2-1. Une deuxième défaite consécutive à l’extérieur, après le 3-0 à Leeds il y a dix jours. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur Thomas Tuchel a pesté contre ses joueurs.

« Nous ne sommes pas assez forts pour gagner ces matchs à l’extérieur. C’était la même histoire à Leeds. Ils nous ont fait perdre l’équilibre en deux minutes et on n’a pas trouvé de réponses. Nous étions déséquilibrés et nous n’avons pas réagi. Nous avons eu de la chance de ne pas encaisser de troisième but au début de la seconde période. Nous n’étions pas assez durs. Notre défense était trop molle« , a lâché le technicien allemand.

L’ancien coach de Dortmund ou encore du PSG a ensuite prévenu ses joueurs: « Nous devons avoir une mentalité différente. Ce n’est pas suffisant pour le moment. Nous sommes assez humbles pour accepter que nous pouvons perdre des matchs, mais c’est trop facile de nous intimider« .

Le samedi prochain, Chelsea reçoit West Ham, à Stamford Bridge, pour le compte de la 6è journée de Premier League, avant de se déplacer sur la pelouse de Fulham le weekend d’après. Deux rencontres à ne pas rater pour les coéquipiers de Kalidou Koulibaly, s’ils ne veulent pas voir les concurrents de tête s’échapper totalement.