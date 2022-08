Chaudes larmes sur Allô Caviar : émouvante réconciliation entre Lolo Beauté et Tina Glamour

Lolo beauté et Tina glamour ont fumé le calumet de la paix le vendredi 8 août 2022 sur l’émission Allô Caviar de la coach Hamond Chic après s’être expliquées sur les différends malentendus qui les divisent.

L’émotion était à son comble sur l’émission Allô Caviar du vendredi dernier. Alors que Tina Glamour, mère de DJ Arafat était invitée pour faire une mise au point suite aux polémiques suscitées par son dernier passage, une autre invitée surprise attendait les téléspectateurs.

« Carmen c’est ma fille, elle me manque, ma petite Rafna me manque et je tiens à présenter mes excuses à ma belle-fille et lui demander de revenir dans la famille», a déclaré publiquement Tina Glamour en direct du plateau de Coach Hamond Chic caviar. Mais c’était sans compter sur l’arrivée très émouvante de Lolo Beauté, la sœur du révérend pasteur Camille Makosso.

Tina Glamour et Lolo Beauté font la paix

La jeune femme et Tina Glamour sont en conflit depuis plusieurs années. Pour continuer avec la réconciliation, après 33 minutes d’émission, Hamond Chic a annoncé l’arrivée sur le plateau d’une invitée avec qui, Tina Glamour a eu des accrochages sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que Lolo Beauté venue spécialement pour Tina Glamour fit son entrée sur le plateau en danse.

Invitée à faire un bisou à Tina Glamour, la sœur de Camille Makosso a riposté et a plutôt regardé méchamment pendant environ une minute Tina Glamour avant de détourner son regard. « Stp c’est la réconciliation », va insister Hamond Chic avant que Lolo beauté ne réagisse. « Je peux dire quelque chose? On a eu un regard tout à l’heure. C’est un regard qui en disait long. C’est un regard de lionne à lionceau. Aujourd’hui, je suis en face de Lady Glam’s. Lorsque le lionceau est blessé, il mord les tétons de la lionne pour sentir sa présence. Et c’est ce qui s’est passé. Le regard qu’on s’est lancé, c’est un regard de « On se connait ». Quand tu aimes une personne, l’amour ne finira pas du jour au lendemain », a expliqué Lolo Beauté.

Lolo beauté et Tina Glamour en larmes

Pendant ce temps, Tina Glamour était déjà émue aux larmes. « Un peu de mouchoir SVP pour Lady », fait observer Hamond Chic. Et à la mère de DJ Arafat de répliquer sans convaincre: « c’est la lumière, j’ai les maux d’yeux, je veux pas prendre mes verres », a-t-elle répondu avant de récupérer les mouchoirs. C’est ainsi qu’après s’être installée aux côtés de l’animatrice, la sœur de Camille Makosso s’est fondue en larmes. Comme pour Tina Glamour, il lui a été servie également des mouchoirs.

L’émotion était visible sur le plateau. Les deux invités d’Allô Caviar n’ont pas pu retenir leurs larmes. La suite tout le monde la connait. Lolo Beauté s’est mise sur ses genoux pour implorer le pardon de la mère de DJ Arafat. «Comme tu es une maman, je me mets à genoux pour te demander pardon» a-t-elle déclaré genoux à terre en direct sur Allô Caviar.