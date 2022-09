Charles III et Camilla: leur prétendu fils caché dévoile sa dernière lettre à Elizabeth II

Le prétendu fils caché du roi Charles III et de Camilla a partagé la dernière lettre qu’il a envoyée à la reine avant sa mort alors qu’il l’avait gardée confidentielle jusqu’à présent.

Simon Dorante-Day est prêt à tout pour prouver qu’il est le fils caché du roi Charles III et de Camilla Parker Bowles. Depuis plusieurs années, l’Australien de 56 ans se réclame être l’héritier de la couronne britannique et s’obstine à prouver qu’il est le fils caché de Charles III et Camilla Parker Bowles.

Pour aller au bout de sa lutte, l’Australien d’origine britannique qui croit être l’enfant du roi Charles III et de Camilla a publié la dernière lettre qu’il a envoyée à la reine Elizabeth II avant son décès, par l’intermédiaire du bureau du gouverneur.

Une lettre qui pourrait fait trembler la couronne

« J’ai gardé le contenu de la lettre confidentiel jusqu’à présent, mais avec son décès, je pense qu’il est approprié de partager ma dernière correspondance avec elle », a déclaré M. Dorante-Day. Selon le prétendu fils caché du roi Charles III, quand a reine Elizabeth II est décédée, il a été déçu qu’elle soit morte sans avoir répondu à son message. « Juste triste, parce que cette fenêtre d’opportunité s’est fermée », a-t-il regretté.

Avant de contacter la reine en novembre 2021, M. Dorante-Day a contacté le gouverneur général du Queensland, le Dr Jeanette Young, pour discuter de l’affaire et en a parlé dans la lettre elle-même. « Votre Majesté, tout d’abord, j’espère que cette lettre vous trouvera bien et de bonne humeur à l’approche de la saison des festivals. Je prends la liberté de vous contacter via le bureau du gouverneur, cependant, étant donné la position dans laquelle ma famille et moi nous trouvons, nous estimons que cette action est justifiée. », a-t-il écrit.

Des procédures médicales pendant son enfance

Il affirme ensuite que des procédures médicales ont été entreprises pendant son enfance pour modifier son apparence. « Je peux certainement comprendre, et dans une certaine mesure pardonner, des actions qui ont été prises dans le passé en relation avec mon existence, mais je ne peux pas oublier ce qui s’est passé. Ces actions, je crois, ont été entreprises pour dissimuler ma véritable identité », a-t-il révélé.

En effet, Simon Charles Dorante-Day, 56 ans, a été adopté à l’âge de huit mois et affirme que sa grand-mère adoptive lui a dit sur son lit de mort qu’il était le « fils secret » de Charles et Camilla. Le père de neuf enfants considère que c’est maintenant le meilleur moment pour partager ce qu’il a écrit à Sa Majesté.