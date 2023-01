CHAN 2022 : le sélectionneur du Niger veut se relancer face au Cameroun

Le Niger affronte le Cameroun, mardi prochain, pour le compte de la troisième journée du groupe E du CHAN 2023. Un match décisif pour le Mena et son sélectionneur Harouna Doula Gabde qui ne jure que par la victoire.

En quête de sa deuxième qualification en quart de finale d’un CHAN après l’édition de 2011, le Niger joue mardi sa dernière chance. Le Mena affronte en effet le Cameroun au stade olympique d’Oran. Avec un seul point au compteur, les Nigériens doivent absolument battre les Lions locaux pour atteindre le second tour.

Une mission titanesque pour le sélectionneur Harouna Doula Gabde dont la troupe va se frotter à des Camerounais en tête du groupe E avec trois points et dont un nul suffit pour se qualifier pour les quarts. Les Lions indomptables avaient en effet battu le Congo (1-0) alors que le Niger a fait match nul (0-0) avec les Diables Rouges.

«Chaque match a ses propres anomalies. Nous n’utiliserons pas la même tactique lorsque nous affronterons le Cameroun lors de notre prochain match. Tout est dans l’esprit. Il faut donner confiance aux joueurs. Il y avait une opportunité et nous ne l’avons pas saisie et c’est pourquoi nous devons travailler sur des choses comme ça à l’entraînement», a déclaré Harouna Doula Gabde en conférence de presse.

Le technicien nigérien est également revenu sur la contre performance du Mena face aux Congolais et qui a mis son équipe dans une situation compliquée. «Ce résultat ne reflète pas les équipes. Il n’est pas juste de juger les équipes à cause de ce résultat. Il y a eu des tentatives de marquer mais finalement sans succès. Nous devons faire plus d’efforts. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour rester dans cette compétition», a ajouté Doula. Pour rappel, le match Niger-Cameroun est prévu au mardi 24 janvier à 19h GMT.