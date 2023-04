« Ceux qui disent tonton vendeur de savons de chance … », Rabbi Tan répond à Vano

- Publicité-

Après près de deux mois de silence, le visionnaire et astrologue béninois Rabbi Tan a répondu au rappeur Vano baby qui l’a traité de « Vendeur de savon de chance » dans son dernier single.

Au lendemain de sa prise de position sur la traque contre la cybercriminalité, Vano Baby a lancé un single intitulé « Mahou si » dans lequel il a lancé une petite pique au visionnaire et astrologue béninois Rabbi Tan. « C’était pas méchant ce que je disais, mes paroles ont dépassé mes idées« , a-t-il chanté avant de régler ses comptes avec l’astrologue: « Tonton, tu vends des savons de chance, même sans PC c’est du « gay » (l’arnaque Ndlr), profiter du malheur d’autrui, tout ça c’est « Gay ».

Rabbi Tan répond à Vano Baby

Reçu sur l’émission « dans l’Univers du Fâ » qu’anime Habib Ahandéssi sur le réseau social Tiktok, Rabbi Tan a répondu à Vano Baby et le moins que l’on puisse dire est que le visionnaire béninois est sans état d’âme.

- Publicité-

« C’est normal. La chanson que Vano a faite, moi je dis : sans cette partie de tonton vendeur de savon de chance, la chanson n’a pas de buzz. Un artiste est à la recherche du buzz et c’est mon frère, je suis content qu’il ait ce buzz là par cette chanson, ça ne me dérange en rien », a réagi Rabbi Tan.

Mieux, il tourne la situation en son avantage. « Supposons que tu es avec un étranger, et dès tu me vois tu dis : c’est un vendeur de savon de chance, tu pense que l’étranger sera choqué?, Non, tu me fait de la publicité. S’il avait besoin de chance, il va dire : tiens, donne moi son numéro », a-t-il ajouté.

Rabbi Insiste que l’appeler « Tonton vendeur de savon de chance n’a rien de criminel. « Donc, je vous jure, je n’ai rien contre Vano. C’est un frère, c’est un ami, il chante bien, ce n’est pas donné tout artiste d’avoir cette inspiration au même moment et de chanter », fait-il remarquer. A l’en croire, « ceux qui disent tonton, vendeur de savon de chance doivent savoir qu’ils sont en train de me faire de la publicité ».

La pomme de discorde

- Publicité-

Pour rappel, Vano Baby a estimé que c’est le chômage qui pourrait expliquer cette affluence des jeunes vers la cyber-anarque communément appelée « Gayman » au Bénin. Un avis balayé de revers de main par le visionnaire Rabbi Tan.

« Mon cher frère Vano, vas-tu accepter qu’on utilise ton nom et ta photo pour escroquer les paisibles citoyens ? Aujourd’hui sur Facebook et même sur WhatsApp, mon nom et ma photo sont utilisés pour prendre de l’argent chez des gens qui pensent être en contact avec moi et ceci, tous les jours que Dieu fait », a-t-il dénoncé.

Contrairement à Vano qui souhaite une diminution de peine et une réinsertion des jeunes, Rabbi Tan réclame une lourde peine contre tous les cybercriminels qui seront piochés par l’OCRC. « Pas de pitié pour ces jeunes qui abandonnent les études pour la vie facile », a-t-il déclaré.

- Advertisement -

En attendant les clarifications de Vano sur la cible de ses piques, la séquence qui évoque les savons de chance et la cybercriminalité continue de faire grand bruit.