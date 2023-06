« Cette relation m’a apporté la vraie poisse », l’acerbe réplique de Tiesco à Lolo beauté

- Publicité-

Après les mises en garde de Lolo Beauté, Tiesco Le Sultant est monté au créneau dans la matinée de ce mardi 13 juin 2023 pour faire le bilan de son histoire d’amour avec elle.

Comme Lolo Beauté, Tiesco Le Sultan pense aussi que sa relation avec elle lui a apporté la poisse. Il a crié son ras-le-bol dans un long message dévoilé sur sa page Facebook. Selon l’ex gendre du général Camille Makosso, Lolo Beauté ne l’a jamais soutenu dans ses projets.

« Lolo beauté voilà mon bilan après toi et sans toi. Pendant que je t’ai toujours protégé, toi tu m’a toujours rabaissé. Je ne dis pas que tu portes la poisse hein non, mais avec toi en 6 mois je n’ai pas pu faire sortir une seul chanson ni clip et tu voulais même pas poster ma musique sur tes réseaux sous prétexte de perdre l’argent de monétisation », a-t-il dénoncé.

A l’en croire, leur relation a pris fin avant le Ramadan. « Résultat : Le son est devenu très viral et tendance avec Plus de 300 milles vidéos Tiktok pendant le ramadan, 30 millions de vue cumulée, plus de 100 mille abonnés un coup , toute mes pages certifiés à nouveau , j’ai voulu refaire le clip de « Y’a Dieu Dedans » a Paris ,j’ai demandé ton soutien et présence, tu as refusé, je me suis débrouillé seul comme un lion , pour financer la promotion. Je t’ai demandé du soutien, tu as refusé également. Voilà le résultat, pour la première foi de ma vie je suis en playlist sur trace Africa et j’ai eu beaucoup de dates de spectacle partout et ça ne finit pas », a-t-il indiqué en légende des captures illustrant ses statistiques.

« Cette relation m’a apporté la vraie poisse pendant plus de 6 mois , sinon tu es bien gentille mais pardon, plus jamais, l’amitié est mieux avec toi, et Dieu est mieux avec moi, je comprends maintenant pourquoi beaucoup sont rentrés en brousse », a-t-il lâché telle une bombe. De son côté, Lolo Beauté n’a pas encore répondu à cette réplique acerbe.

