« Cette dernière séparation … « , le prince Harry abattu par la mort de la reine Elizabeth II

Suite à l’annonce du décès de la reine Elizabeth II à 96 ans le jeudi 8 septembre 2022, le prince Harry et Meghan Markle ont rendu un hommage très émouvant à la reine.

Malgré le Megxit, le prince Harry et Meghan Markle étaient au Royaume Unie quand la reine Elizabeth II a rendu son dernier soupir. « La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain« , pouvait-on lire dans un communique de la famille royale britannique à 19h30, heure française le jeudi 8 septembre.

Après les hommages bouleversantes de Kate Middleton et William, Meghan Markle et Harry ont exprimé de manière très discrète leur tristesse sur le site archewell. « À la mémoire de Sa Majesté Reine Elizabeth II« , a écrit le couple sur un fond noir. En effet, plutôt que d’opter pour un communiqué ou un message diffusé sur les réseaux sociaux comme les autres membres de la famille royale, les Sussex ont choisi de changer la page d’accueil de leur site. A ce titre, les internautes qui se rendent sur leur site tombent sur une page noire sur laquelle est inscrit leur message.

Harry abattu par la mort de la reine Elizabeth II

Visiblement, le site a été entièrement consacré à la reine Elizabeth II avec une triste déclaration du duc de Sussex qui n’a pas pu cacher la perte que représente la mort de sa grand-mère pour sa vie.

« Mamie, alors que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres, depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, jusqu’à votre première rencontre en tant que commandant en chef, jusqu’au premier moment où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés« , a écrit HArry.

Le duc de Sussex a profité de l’occasion pour féliciter son père le roi Charles III pour son couronnement en tant que roi. « Et en ce qui concerne les premières réunions, nous honorons maintenant mon père dans son nouveau rôle de roi Charles III. Merci pour votre engagement envers le service. Merci pour vos judicieux conseils, merci pour votre sourire contagieux. Nous aussi, nous sourions en sachant que vous et grand-père êtes réunis maintenant, et tous les deux en paix« , a-t-il ajouté.