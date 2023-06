« C’est une affaire de le$bienne », après Bob Lee, Love Gugu se retourne contre Yvidero

Alors que la mort de Bob Lee continue de faire polémique sur les réseaux sociaux, c’est à Yvidéro que Love Gugu s’en prend. Telle une menace, l’influenceuse qui se fait passer pour un homme a mis en garde l’animatrice ivoirienne Yvidéro.

Faut-il continuer avec les clash dans le showbiz ivoirien après la mort du très controversé activiste ivoirien Bob Lee? Pendant que les blogueurs réfléchissent toujours sur la mort de Bob Lee dont l’origine a été attribuée à Love Gugu en raison des menaces et mauvais sorts qu’elle a avoué publiquement lui avoir jeté, Love Gugu semble à la quête d’une nouvelle proie pour poursuivre les clashs.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, elle s’est maintenant retournée contre Yvidéro qu’elle accuse d’avoir livré l’un de ses secrets à Yaka Yaka. Et juste pour cela, elle invite Yvidéro à faire des enquêtes sur sa vie spirituelles.

« Regarde-moi je suis sans tache…il faut aller voir ton imam si love Gugu a tenté quelque chose contre moi… Vas consulter ton marabout et demande lui si j’ai fait quelque chose sur toi », a-t-elle lâché en plein direct. Mieux, à l’en croire, Yvidéro se serait réjoui de la mort de son fils.

« Tu voulais que je fasse 6 ans de prison, mais Dieu a dit non ma chérie, tu m’as amené au tribunal et tu as jubilé… Ne sois pas comme Paul de tarse ok…Yvi Il y a des signes dans la vie qui ne trompe pas.. Quand j’ai perdu mon enfant, tu es allé mettre un post de joie, mais tu as des enfants..Yvi je ne t’ai pas confié à Dieu… Parce que c’est une affaire de lesbienne… J’ai dit, je prends mon Dieu à témoin, je ne ferais rien… Je n’ai pas fait demi prière sur toi, je ne t’ai pas confié à mon Dieu.. On était ami dans la courtoisie et dans le respect… Tu voulais prouver. », a-t-elle dénoncé.

Une affaire de lesbienne qui a mal tournée ?

Pour rappel, en 2020, Love Gugu avait laissé entendre qu’elle avait eu des parties de jambes en l’air avec l’influenceuse et animatrice ivoirienne. « Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b… de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b… tu es une lesbienne… Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couchées. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couchée. Oui Yvidéro (…) Je ne peux pas mentir », avait-elle dit dans une vidéo publiée sur Facebook.

Ces propos avaient donc été fermement démentis par Yvidero. Elle l’avait même menacé de saisir la justice. Plusieurs semaines plus tard, alors que l’histoire semblait être rangée, Love Gugu a été mise aux arrêts puis déférée à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), peu de temps après son arrivée à Abidjan.

Avant la date de son procès, Love Gugu maintiendra, depuis la Maca, ses révélations sur Yvidéro. « Si je dis des contre-vérités, que le Dieu de Isaac et d’Abraham que je prie, ton Allah que tu pries, me foudroie. Dieu est mon témoin. Jamais je n’ai nourri ou médité de te faire du mal… Je n’ai dit que la vérité. Je n’ai rien inventé. Alors, si pour la vérité, je dois faire la prison, je suis prête à le faire », avait déclaré Love Gugu.

Cependant, elle écope de trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis et d’une amende d’un million de FCFA.

