« C’est un vlog Sexy », jambes écartées en l’air, Serge Beynaud choque la toile (vidéo)

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le chanteur ivoirien Serge Beynaud s’est affiché dans une position très suggestive qui choque la toile.

Après le calme généré par le décès de l’un de ses danseurs en plein tournage, Serge Beynaud fait encore parler de lui. C’est dans une position bizarre à la limite abracadabra que Serge Beynaud fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

Le moins qu’on puisse dire, en tout cas, pour les observateurs avertis, c’est que l’artiste a décidé de faire la promotion de la virilité. « …c’est toujours la suite du vlog et là, c’est un vlog sexy, voilà, je suis au studio, comme tu peux le constater, je prépare un petit quelque chose… », a-t-il déclaré alors qu’il était assis dans son fauteuil, les jambes écartées en l’air.

Pour ceux qui suivent Serge Beynaud sur sa page Facebook, l’artiste est connu pour ses pas de danse mais pas pour des jambes impudiquement écartées. La vidéo a enregistré près de 60 milles réactions, plus de 700 milles vues et plus de 13 milles commentaires.

