« C’est un dépressif qui n’a aucune … », Gopal Das tacle le slameur Sêminvo l’enfant Noir

Invité sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 23 juin 2023, le slameur Béninois Gopal Das a réglé ses comptes avec son collègue et ex ami, Sêminvo l’enfant Noir.

Qu’est-ce qui divise Gopal Das et son ami le slameur Sêminvo l’enfant Noir? Dans un audio qui a fait le tour des réseaux sociaux il y a environ 15 jours, Gopal Das s’en était pris au slameur Sêminvo l’enfant Noir. Quelques jours plus tard, il a tenu presque les mêmes propos sur l’émission K’Fé Week-end de Stéphanie Montcho.

Interrogé sur sa relation avec Sêminvo l’enfant Noir, Gopal Das rejette toute amitié avec lui. « Ce n’est plus mon ami. La cassure vient du fait que Seminvo en question, c’est quelqu’un qui est très ingrat, si vous voulez, faites un micro trottoir sur lui dans le milieu, parce que c’est un gars qui est prétentieux, il se prend pour ce qu’il n’est pas. (…) Seminvo serait parti dire au Togo qu’il n’y a pas de slameurs au Bénin. Il allait dire dans d’autres pays qu’il est le seul slameur au Bénin et que personne n’existe à part lui », a-t-il dénoncé.

- Publicité-

Une guerre de leadership

Confronté aux différentes spectacles de Sèminvo, Gopal Das enfonce le couteau dans la plaie. « Quelle grande scène? A part les festivales de quartier qu’ils font en Europe où ils se cotisent 30 Euros (…) Moi je suis parti en Guadeloupe et je suis revenu avec Beaucoup d’argent. Je l’ai toujours dis, le jour que moi je vais prendre l’avion, je vais y aller en grande porte ».

Pour Gopal Das, Sêminvo l’enfan Noir est juste un collègue artiste et rien de plus. « Il n’a jamais été mon ami, depuis le début, il savait que moi je ne le kiffe pas », dit-il avant d’ajouter : « On dit que s’il y a une seule tomate gâtée dans mille tomates bonnes, elle va contaminer les autres, c’est lui, non seulement, il monte la tête à de jeunes slameurs qui ne connaissent rien mais il tient à s’ingérer dans des affaires qui ne le concernent pas ».

Une affaire de remerciement

Gopal Das est allé plus loin en traitant Sêminvo de « dépressif ». « J’ai l’impression que c’est un dépressif qui n’a aucune attention dans sa vie et qui ne trouve de l’attention qu’en dérangeant les autres », dit-il avant d’être recadré par l’animatrice Stéphanie Montcho qui l’invite à la retenue.

- Publicité-

Gopal Das reproche aussi à son ex ami de ne pas l’avoir remercié publiquement pour service rendu lorsqu’il avait eu des problèmes d’ordre sanitaires. « Lui il fait une maladie, tous les slameurs ont couru à gauche et à droite, on a cotisé, près de deux à trois millions qu’on est allé lui remettre au Togo, des années plus tard, il a fait un concert de remerciement, j’étais assis juste devant, il remercie tout le monde, il ne me remercie pas ».

Pour rappel, il y a quelques années, après plusieurs mis de maladie, Sêminvo l’enfant noir a organisé un spectacle de remerciement à tous ceux qui l’ont soutenu dans cette période difficile.

- Publicité-

Articles similaires