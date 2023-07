« C’est nous qui prenons les pots cassés », les confidences de Kim Makosso sur la célébrité de son père

- Publicité-

La fille aînée de Camille Makosso, Kimi Makosso a fait des confidences sur la célébrité de son père notamment les tirs à balles réelles dont il est souvent victime ou protagoniste sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas facile d’être la fille de Camille Makosso. Et ce n’est pas Kim Makosso, sa fille aînée qui s’est fait remarquer cette année 2023 sur les réseaux sociaux qui dira le contraire. Selon la promotrice de KMK Collection, le nom Makosso n’est pas facile à porter en raison de la personnalité et de l’influence et son père sur les réseaux sociaux.

« Être la fille de Makosso, c’est énorme, ce n’est pas facile à porter, surtout quand il y a des buzz, c’est nous qui prenons les pots cassés… », a révélé celle qui se fait appeler le sucre charismatique d’Axel Merryl sur le réseau social Tiktok. A l’en croire, porter le nom Makosso a aussi bien des avantages que des inconvénients. Car, dit-elle, outre les bads buzz qui ne l’arrangent pas, porter le nom Makosso lui ouvre certaines portes.

Mieux, elle reconnait qu’être la fille du général Camille Makosso l’a boosté sur le réseau social Tik Tok où elle cumule plus d’un millions d’abonnés. Kim Makosso va plus loin en révélant qu’elle est identifiée comme « la fille du général » dans les rues d’Abidjan, à l’école, partout où elle passe..

