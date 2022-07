« C’est notre idole de jeunesse… »: Didi B justifie son titre « hommage à Arafat Dj »

En pleine promotion de son nouvel album « MojoTrône II : History », le nouveau maitre du rap Ivoirien Didi B a été reçu pour une interview sur RFI. A cette occasion, le rappeur a profité pour parler de ses rapports avec le regretté roi du coupé-décalé, à qui il a rendu hommage sur cet album.

Très proches par le passé, les deux célébrités Ivoiriennes Arafat Dj et Didi B ont entretenu une relation fraternelle pendant des années. Cependant, les deux anciens amis ont fini par se tourner dos après une brouille avec le groupe du jeune rappeur Kiff no Beat. Malheureusement, les choses sont restées telles, jusqu’à la mort tragique d’Arafat en août 2019.

Juste après la disparition de Daishi, la relation tant enviée entre les membres du groupe Kiff no Beat, a commencé par battre du plomb dans l’aile. Didi B fait partie d’ailleurs des premiers à se lancer dans une aventure solo qui avance déjà à pas de géant.

En effet, le rappeur Ivoirien a sorti le 31 mai dernier, la première partie de son album « MojoTrône II : History ». Sur cet opus long de 16 morceaux, figure un titre hommage à Arafat Dj, lui qui a laissé une empreinte indélébile dans la musique urbaine ivoirienne.

De passage sur RFI ce mercredi, Bassa Zéréhoué Diyilem de son vrai nom a finalement eu l’occasion de dire la raison qui l’a poussé à consacrer un morceau d’hommage à Arafat Dj sur son disque.

« Arafat, c’est notre idole de jeunesse, notre devancier, il était un précurseur. Et moi, en tant que petit frère et ami, il fallait que je lui rende hommage. Même de son vivant, quand on ne se parlait plus, je continuais de lui envoyer des messages où je lui disais « laissons tomber ». Ça m’a fait mal que ça se passe comme ça et je voulais lui rendre hommage, c’est tout », a-t-il indiqué.