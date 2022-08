« C’est mon bébé mais ça n’a pas marché »: Makosso dit toute la vérité sur sa relation avec Creol

On en sait un peu plus sur la nature de la relation qui existe entre le général Makosso et la chanteuse gabonaise Creol. Dans un récent entretien avec le média Hits2babi, le pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire a finalement éclairé l’opinion publique à propos de cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Cela fait déjà plusieurs mois que les rumeurs d’une prétendue liaison entre le général Makosso et la chanteuse Creol font le chou gras des réseaux sociaux. Tout a commencé en effet, à la suite d’un échange très chaleureux à travers lequel, le père de la marmaille déclarait publiquement sa flamme à la chanteuse.

Par la suite, Creol n’a pas tardé à répondre favorablement aux avances du pasteur. Les deux personnalités se sont par la suite affichées très complices à plusieurs reprises, alimentant ainsi, la polémique sur les réseaux sociaux.

Invité récemment pour une entrevue, le frère ainée de Lolo Beauté a tenu à faire une mise au point sur sa relation avec Creol. Interrogé alors sur la nature de sa relation avec la chanteuse, le général Makosso n’a pas fait dans la dentelle.

« J’ai rencontré Créol que 3 fois dans ma vie. Avec Créol ce n’est vraiment pas arrivé loin parce que Créol est dispersée, parce qu’elle pense qu’à son âge c’est encore la gaminerie. Créol ne m’a jamais fait à manger. Elle ne m’a jamais dit Makosso je veux rencontrer tes enfants je vous dit jamais. Créol a quitté la Côte d’Ivoire et là je ne sais pas où elle se trouve. Sinon Créol c’est mon cœur, c’est mon bébé mais ça n’a pas marché », a-t-il expliqué.