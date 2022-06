« C’est lui ou moi », William menace de se retirer si le prince Andrew reprend ses fonctions royales

Le prince William a menacé de se retirer de la cérémonie de la jarretière si Andrew y participait comme annoncé il y a quelques jours par la presse britannique.

Le prince William a clairement indiqué qu’il ne participerait pas à la cérémonie de l’ordre de la jarretière lundi 13 juin si son oncle, le prince Andrew, était autorisé à participer. Selon une source royale, le prince William aurait averti qu’il se retirerait de la cérémonie. «C’est lui ou moi», a menacé le prince William.

« Le duc de Cambridge était catégorique. Si York insistait pour participer publiquement, il se retirerait. Buckingham Palace n’a pas commenté les affirmations », précise la même source. Et pourtant, une «décision familiale» a été prise pour limiter l’apparition du duc d’York le jour de la jarretière à un déjeuner et à une cérémonie d’investiture en coulisses. C’est pourquoi, Andrew n’a pas été vu en public pendant l’événement, l’un des plus colorés du calendrier royal.

Même si la reine avait accepté qu’il reprend ses fonctions, le prince Andrew a été photographié en train de se rendre au château de Windsor plus tôt dans la journée, où vit actuellement sa mère, portant un gilet de costume. Il a finalement assisté à un déjeuner et à la cérémonie d’investiture privée, mais pas à la procession ou au service dans la chapelle Saint-Georges.

La réputation du duc a été gravement ternie par son implication dans une affaire d’agression s3xuelle. Mais il y a eu des spéculations selon lesquelles des membres supérieurs de la famille royale n’auraient pas approuvé son apparition.

Comme prévu, la reine n’a pas participé à la procession des chevaliers jarretières qui ont traversé le parc du château de Windsor jusqu’au St George’s Hall où se tient le service annuel commémorant l’Ordre.