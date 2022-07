« C’est lui le malade… »: Angela Lova envoie une cinglante réplique à Camille Makosso

Traitée de « malade mentale » et de « pro.stituée » par le général Makosso, la chanteuse Ivoirienne Angela Lova qui persiste avoir eu en enfant avec feu Dj Arafat a finalement répondu au controversé pasteur.

De passage sur l’émission Faha Faha diffusée sur la chaine Ivoire Tv il y a quelques jours, le général Makosso n’a pas du tout fait cadeau à la chanteuse Angela Lova qui se présente depuis des jours comme la mère d’un enfant de 5 ans de Dj Arafat.

« La fille qui est passée sur un plateau et qui a dit qu’elle a un enfant de 5 ans avec Feu Arafat est une folle. On doit l’interner à Bergeville. Elle n’est pas normale. Arafat célibataire va avoir enfant et le cacher par rapport à qui, par rapport à quoi ? C’est quand tu es dans une relation que tu peux cacher enfant. C’est pour le buzz », a-t-il indiqué avant d’ajouter: « Je pense que cette fille a besoin d’une délivrance avec 45 jours de jeûne sec », avait lancé le frère ainé de Lolo Beauté.

Invitée sur le plateau de la même émission, Angela Lova a profité de l’occasion pour retourner l’ascenseur au général Makosso. « Je ne le connais pas. j’ai rien avoir avec lui, il n’est pas mon père. C’est lui le malade, parce que une personne que tu ne connais pas, tu ne peux pas l’insulter. Il ne m’a jamais vu, on a jamais échangé, je ne l’ai jamais appelé pour lui demander un quelconque service, donc c’est lui le fou », a-t-elle lancé au général Makosso.

Connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche, la réaction du général Makosso face à cette réplique ne va surement pas tarder.