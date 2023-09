« C’est le meilleur joueur du monde », Luis Enrique dithyrambique envers Mbappé

-Publicité-

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dressé des louanges à Kylian Mbappé, buteur face à Dortmund (2-0) mardi soir en Ligue des champions. Le technicien espagnol va jusqu’à considérer son attaquant comme le meilleur joueur au monde actuellement.

Malgré une prestation légèrement en deçà de ses normes habituelles, le Paris Saint-Germain a réussi à décrocher une victoire cruciale contre le Borussia Dortmund, s’imposant 2-0. Kylian Mbappé, auteur de l’ouverture du score sur penalty, a une fois de plus joué un rôle clé dans cette victoire.

Une nouvelle copie presque parfaite de l’attaquant parisien, double buteur vendredi dernier lors de la défaite face à l’OGC Nice (2-3) en Ligue 1. De quoi lui valoir les éloges de son entraineur Luis Enrique. En conférence de presse après le match contre les BVB, le technicien espagnol a dressé des louanges au capitaine des Bleus, qui est selon lui, le meilleur joueur au monde actuellement.



« Kylian est, pour moi, le meilleur joueur du monde. Mais au-delà de ses qualités techniques exceptionnelles, ce qui m’a le plus marqué, c’est sa qualité humaine. C’est un plaisir de l’avoir dans le vestiaire, il est un leader toujours souriant« , a -t-il confié, dithyrambique.

Il faut préciser que Kylian Mbappé a marqué son 41e but en 62 matchs de Ligue des Champions, confirmant ainsi son statut de l’un des attaquants les plus redoutables et prolifiques du football mondial.

