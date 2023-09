« C’est impardonnable et inacceptable … », Tiesco Le Sultan répond aux menaces de Lolo Beauté

- Publicité-

Dans un revirement stupéfiant, l’influenceuse populaire de Côte d’Ivoire, Lolo Beauté, s’est récemment lancée sur internet pour menacer son ancien partenaire, Tiesco Le Sultan, de diffuser des vidéos intimes de sa mère. Une menace à laquelle Tiesco a répondu avec véhémence.

Exprimant sa frustration, Lolo Beauté a menacé de publier sur diverses plateformes en ligne des photographies intimes de la mère de Tiesco Le Sultan. Elle a fait l’annonce dans un avertissement sévère, affirmant son intention de les dévoiler si celui-ci continuait à se mettre en travers de son chemin.

« C’est moi qui massait ta maman, c’est moi qui m’occupais d’elle. Si tu joues avec moi, je vais mettre les photos nues et son sexe sur les réseaux sociaux. J’ai les photos, ne joue pas avec moi », a-t-elle déclaré.

- Publicité-

Tiesco répond à lolo Beauté …

Ne se laissant pas abattre, Tiesco Le Sultan a rapidement réagi aux péripéties publiques sur sa page Facebook. Son message était empreint de tristesse, exprimant sa déception et sa douleur face aux remarques blessantes faites à l’encontre de sa mère, qui a joué un rôle inestimable dans sa vie. Il a insisté sur le fait que de telles affaires familiales devraient être résolues en privé et qu’il ne se laisserait pas entraîner dans une bataille en ligne. Cependant, il a exprimé sa volonté de confronter Lolo Beauté en face à face, soulignant qu’il ne laisserait pas cet incident sans réponse.

« Mais de la façon dont tu as parlé de moi, ma maman qui m’a mis au monde et a souffert pour moi, ainsi que mon papa qui est aveugle, c’est impardonnable et inacceptable. Le mal est déjà fait et ce n’est pas sur Facebook qu’on va régler ça. Si je règle ça en clash ou buzz sur Facebook, cela signifie que je n’ai pas respecté mes parents et ma famille.

Le game et le défi, c’était toi et moi. Donc je préfère rester calme jusqu’à notre rencontre. Je te donne le feu vert pour continuer ce que tu as commencé et pour gagner sur Facebook. Dieu seul sait comment cela va finir. C’est mon dernier message à ce sujet. Pardon à ma mère, ma famille et à tous ceux qui ont été choqués », a écrit Tiesco Le Sultan.

- Publicité-

Alors que la querelle entre Lolo Beauté et Tiesco Le Sultan continue de se dérouler, les fans et les adeptes attendent avec impatience de nouvelles mises à jour. Cet échange amer rappelle que les conflits au sein de l’industrie du divertissement peuvent rapidement s’enflammer à l’ère des médias sociaux. Il reste à voir comment ce bras de fer se conclura finalement et si une résolution amiable pourra être trouvée.

Articles similaires