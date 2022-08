« C’est de ma faute… »: Coach Hamond Chic demande pardon à son époux jeté en pâture

Au centre d’une grosse polémique liée à la profession de son époux, la coach matrimoniale Hamond Chic est finalement sortie de son silence. Dans un message, la chroniqueuse de Life Tv a présenté ses excuses à son époux papa Caviar et à sa belle famille pour les avoir exposé sur la toile.

En pleine émission sur le thème « comment réussir son mariage », la coach Hamond Chic a reçu un appel rocambolesque digne d’un film de « guerre ». En effet, un internaute très curieux a appelé pour avoir des renseignements sur la profession du mari de la coach.

« Il y a un gbairai (une information Ndlr) en ce moment. On dit papa Caviar il est vigile en France là-bas ? Depuis tu ne réponds pas, c’est comment ?’’ a demandé l’internaute. Une question osée qui a fait sortir la caoch de ses gonds.

« …Mais tu te crois dans un dessin animé de Maya l’abeille ? Moi je suis en train de faire mon émission entre caviars où nous sommes en train de parler de comment réussir son mariage, tu viens me dire que papa Caviar est Vigile à Paris, moi de venir répondre mais qu’est-ce que ça peut me faire ? », a-t-elle lancé avec une colère noire.

Alors que cette question continue de susciter une vive polémique sur la toile en raison des conseils qu’elle a l’habitude de donner à ses caviars, la coach est montée au créneau pour demander pardon à son époux, pour tous les désagréments qu’elle lui aurait causé en choisissant d’être chroniqueuse et populaire sur les réseaux sociaux.

« Papa caviar, mon époux, avec mes caviars, j’aimerais te présenter mes excuses, tu as épousé une femme normale et aujourd’hui je suis devenue populaire ce qui permet à n’importe qui de te manquer de respect. Je demande pardon au peuple Togolais, à ma belle famille, ce n’est pas tout le monde qui a reçu une éducation, des personnes qui n’ont même pas le unième de ton patrimoine te traites, c’est de ma faute, mon seul tort c’est que j’ai du succès, je dérange et je dérangerai toujours parce que pour moi là c’est Dieu donné« ; a-t-elle indiqué.

Pour rappel, la caoch fait face régulièrement à des accusations d’incitation à la débauche en raison de ses conseils. L’on se rappelle encore que lors du tout premier numéro de son émission Allô Caviar, la nouvelle chroniqueuse avait conseillé à une jeune femme d’attribuer sa grossesse à son sugar daddy parce que le vrai père de l’enfant serait un chauffeur de taxi. Une déclaration qui avait fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile.