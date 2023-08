« C’est 100 fois plus attirant qu’un mec qui … », Emma Lohoues dévoile les critères de son futur mari

Emma Lohoues a dévoilé dans sa story snapchat les critères de l’homme qui pourrait conquérir son cœur et devenir son mari.

Emma Lohoues semble définitivement prête à se marier mais pas avec n’importe qui. Toujours célibataire, l’auteure du livre « Dans les yeux d’Emma » sait ce qu’elle attend d’un homme.

« C’est 100 fois plus attirant qu’un mec qui s’intéresse à ta vie, à tes projets, etc. et qui est à l’écoute, qu’un homme qui te sort des tu es trop belle toutes les 5 minutes. Frère, on s’en tape », a révélé l’ex de DJ Arafat.

Visiblement, c’est un message que Emma Lohoues passe indirectement aux hommes qui la courtisent ou qui déclarent leur flamme. Pour Emma Lohoues, les hommes sont attirés par son beau physique alors qu’elle attend mieux d’eux. Qui sait, peut-être que cet homme est déjà là et qu’il ne reste qu’à concrétiser le mariage tant attendu.

