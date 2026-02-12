Benin Web TV
Centrafrique : l’hôpital communautaire de Bangui équipé d’un groupe électrogène

Les patients et l’ensemble du personnel de l’hôpital communautaire de Bangui ont exprimé un net soulagement après une longue période de difficultés liées à l’alimentation électrique de l’établissement.

Société
La capitale et ses environs ont connu près de trois semaines de coupures d’électricité, perturbations qui ont affecté le fonctionnement normal de l’hôpital. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a fourni à l’hôpital un groupe électrogène de forte puissance destiné à assurer la continuité des services.

La mise en service de cet équipement a permis de mettre fin aux problèmes enregistrés dans plusieurs services de l’établissement, qui dépendaient jusqu’alors d’un réseau électrique instable. Le service de traumatologie a été particulièrement touché par les coupures imprévues : face à ces défaillances du courant, les responsables avaient été contraints de limiter les interventions chirurgicales majeures.

Cette restriction visait à prévenir tout risque pour la vie des patients en cas d’arrêt brutal des appareils durant des opérations délicates.

Avec l’arrivée du groupe électrogène, les interventions qui avaient été restreintes ont pu reprendre, selon les informations communiquées par l’hôpital. Le rétablissement concerne non seulement le service de traumatologie, mais également les autres services de l’hôpital communautaire de Bangui, où les activités se déroulent désormais selon les normes habituelles.

