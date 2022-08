« Cela ne pourra plus avoir lieu »: Santrinos Raphaël réagit au décès de l’artiste rwandais Yvan Buravan

Les réactions continuent d’affluer au sujet du décès de la star rwandaise Yvan Buravan. Après le journaliste Claudy Siar, c’est le tour l’artiste togolais Santrinos Raphaël de réagir face au décès de ce chanteur avec qui il a eu à collaborer sur son récent album « Coup de Cœur ».

Tel un coup de massue, la nouvelle de la mort du chanteur rwandais Yvan Buravan est tombée dans la journée de ce mercredi 17 août 2022. Evacué en Inde le 4 août dernier suite à une complication, le chanteur de son vrai nom Ivan Burabyo qui souffrait d’un cancer de pancréas depuis quelques semaines est malheureusement décédé mercredi.

La nouvelle a été confirmée par son équipe dans un communiqué rendu public sur la toile. « C’est avec une tristesse inimaginable que nous vous annonçons le décès prématuré de notre bien-aimé Yvan Buravan, survenu ce soir en Inde, où il suivait un traitement contre un cancer du pancréas« . peut-on lire sur le communiqué.

A peine annoncé, plusieurs chanteurs, personnalités et fans du défunt artiste ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour lui rendre un vibrant hommage. Dans la foulée, l’artiste congolais Santrinos Raphaël n’a pas manqué d’exprimer son état d’âme après avoir appris la triste nouvelle.

« C’est avec regret que j’ai appris le décès soudain de mon confrère et ami Yvan Buravan, la star rwandaise avec laquelle j’ai collaboré sur mon album “Coup de Coeur”. « Contemplez » c’est la chanson pour laquelle nous devions tourner le clip vidéo et je me rends compte avec amertume que cela ne pourra plus avoir lieu », a écrit l’artiste chanteur togolais, avant de présenter ses condoléances à la famille et à la nation rwandaise.

Pour rappel, le regretté artiste rwandais Yvan Buravan a été le premier musicien rwandais à avoir remporté le prix de la musique Prix ​​découvertes RFI en 2018.