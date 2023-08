« Ce sera un très bel… », A’Salfo dévoile la date de sortie de l’hymne officiel de la CAN 2023

Le chanteur ivoirien A’Salfo a rendu publique la date de sortie de l’hymne officiel de la CAN 2023 qui aura lieu en 2024 en Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire abrite en 2024, la CAN 2023. Lors de cette messe de football africain qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 sur six stades et dans cinq villes de la Côte d’Ivoire à savoir Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo et San-Pedro, plusieurs artistes ivoiriens seront à l’affiche pour se produire sur scène.

La composition de l’hymne officiel est confiée au groupe zouglou Magic System par le Comité d’organisation de la CAN (COCAN). Les membres du groupe à savoir A’Salfo, Goudé, Manadja et Tino, sont déjà en studio à Paris pour composer la chanson intitulée ‘’Akwaba’’.

Alors que les ivoiriens s’impatientent, la date de sortie est déjà dévoilée par le lead-vocal du groupe Magic System, ASalfo, dans une interview accordée à « Investir au pays ». « Concernant l’hymne de la CAN, c’est une chanson que j’ai écrite, mais qui appartient au COCAN. La date retenue pour sa diffusion, c’est le 12 octobre 2023 à 18h. Ce sera un très bel hymne dans lequel tout le monde se retrouvera », a-t-il rassuré.

