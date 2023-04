« Ce n’est pas toi que j’ai épousé », vif accrochage entre Alpha Condé et la fille de sa femme Djéné Kaba

L’ancien président guinéen Alpha Condé et la fille de sa défunte femme Djéné Kaba ne s’entendent pas POUR les funérailles de l’ancienne première dame. Dans un échange très musclé, l’ancien président qui paraissait en colère a ramené à l’ordre sa belle-fille contre toute ingérence du pouvoir dans les tractations autour du rapatriement du corps de feue Hadja Djènè Kaba.

Alpha Condé ne veut pas que les autorités guinéennes ni françaises se mêlent aux funérailles de sa femme, l’ex-première dame Djéné Kaba. Il a exprimé sa vive colère dans une discussion explosive dont l’audio a fuité sur la toile ce jeudi 13 avril 2023. Dans l’audio explosif devenu viral sur les réseaux sociaux, Alpha Condé reproche à la fille de son épouse d’avoir « pris l’engagement de donner les papiers demain… », en évoquant les documents liés au décès de sa femme.

Alpha Condé hausse le ton

Visiblement, il préfère gérer lui même le rapatriement du corps de feue Djènè Kaba. « On est en Afrique et le corps appartient au mari », a-t-il expliqué à sa belle-fille. Mais l’ancien président déchu, Alpha Condé a fini par hausser le ton lorsque sa belle-fille Gnalen Kablui a demandé s’il a vraiment aimé sa mère.

«Est-ce que tu as aimé ma maman? », a-t-elle demandé. Et à Alpha Condé de la rappeler à l’ordre: « ça ne te concerne pas. S’il te plaît, je n’ai pas à me justifier devant toi , c’est ta maman que j’ai épousée, ce n’est pas toi que j’ai épousé».

Selon les informations, depuis Istanbul où il est en exil, l’ex-Président Alpha Condé aurait envoyé un message clair à l’Ambassadeur de la Guinée à Paris de ne pas mêler les autorités de Guinée aux funérailles de son épouse. «Je vous prie de ne pas vous en mêler », a-t-il indiqué. Il va plus loin en insistant qu’ « en aucun cas, je ne permets ni à vous, ni à quiconque de se mêler du décès de ma femme ».

L’ex-Première Dame de Guinée, Djéné Kaba est décédée le samedi le 8 avril 2023 à Neuilly-sur-Seine à Paris en France des suites d’une maladie. Pour kababachir, la dépouille mortelle de Djené Kaba Condé, après Paris, partira en Turquie, avant d’être transportée à Kankan en passant par Bamako.