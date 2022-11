Ce 15 novembre, le cap des 8 milliards d’humains sur Terre a été dépassé, selon les chiffres de l’ONU

Dans ses nouvelles projections, l’Organisation des Nations Unies estime que nous avons passé le cap des 8 milliards d’habitants sur Terre le 15 novembre prochains.

Le 15 novembre 2022, le cap des 8 milliards d’habitants sur la planète a été franchi, estime l’Onu, l’Organisation des nations unies. Un chiffre qui pourrait atteindre les 9,7 milliards en 2050 et les 10,4 milliards dans les années 2080 !

À l’heure où les alertes sur le changement climatique se multiplient, cette démographie galopante est un problème, estiment certains experts. D’autres jugent au contraire que concentrer la lutte contre le changement climatique sur une baisse de la natalité serait une erreur. Les experts se divisent sur la question.

Quels sont les pays les plus peuplés au monde ?

Avant toute chose, rappelons quels pays comptent le plus d’habitants. Dans l’imaginaire collectif, on pense immédiatement à la Chine comme le pays le plus peuplé du monde.

Et ce n’est pas une idée reçue : selon les données de l’Ined (Institut National des Études Démographiques), qui a publié en septembre 2022 son tableau de la population mondiale pour cette même année, ce vaste pays d’Asie monte sur la première marche du podium avec 1,425 milliard d’habitants, pour une superficie de 9 600 km².

Il est talonné par :

L’Inde : 1,417 milliard d’habitants.

Les États-Unis : 338,3 millions d’habitants.

A Bombay, 40% environ de la population vit dans des bidonvilles, des zones de misère surpeuplées, constituées de baraquements de fortune, pour la plupart dépourvues d’eau courante, d’électricité et de sanitaires.

Les chiffres mondiaux masquent une immense diversité démographique. Ainsi, plus de la moitié de la croissance de la population d’ici 2050 viendra de seulement 8 pays selon l’ONU : République démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines et Tanzanie.

Et à la fin du siècle, les trois villes les plus peuplées au monde seront africaines : Lagos au Nigeria, Kinshasa en RD Congo et Dar Es Salaam en Tanzanie.