Bénin: un jeune homme est poursuivi devant la CRIET pour avoir filmé la nudité de ses voisines depuis leur douche

Poursuivi pour avoir filmé ses voisines à leur insu, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lors de l’audience du lundi 27 avril 2026.

Il est reproché à l’accusé d’avoir capté des images de ses voisines depuis son domicile, alors qu’elles se trouvaient dans leurs douches, rapporte Banouto.

À la barre, le prévenu, poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système électronique, a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Interrogé par les juges, il a admis avoir utilisé sa position en hauteur pour filmer ses voisines sans leur consentement. Il a confirmé sa responsabilité sans chercher à contester les accusations portées contre lui.

Les échanges à l’audience ont été brefs. Après l’examen du dossier et les premières déclarations du mis en cause, la Cour a décidé de renvoyer l’affaire au 15 juin 2026. À cette date, le prévenu sera de nouveau appelé à comparaître afin d’entendre les réquisitions du ministère public.