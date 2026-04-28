Benin: la SBEE annonce des perturbations dans la fourniture de services dans plusieurs départements

La Société béninoise d’énergie électrique a annoncé de nouvelles perturbations temporaires dans la fourniture de l’électricité sur une large partie du territoire national.

Ces interruptions, s’inscrivent dans un programme de maintenance et de renforcement du réseau. Dans un communiqué, la société explique que ces travaux visent à améliorer durablement la qualité et la fiabilité de la distribution de l’énergie.

Plusieurs zones pourraient être concernées, notamment dans les départements de l’Atlantique, du Littoral, du Zou, des Collines, du Borgou, de l’Atacora, de la Donga ainsi que du Mono-Couffo.

Les coupures devraient, pour l’essentiel, intervenir en journée, généralement entre 11 heures et 15 heures, avec des variations selon les localités. La SBEE appelle les populations à la vigilance et rappelle que toutes les installations électriques doivent être considérées comme étant sous tension durant la période des travaux.

Elle recommande par ailleurs de débrancher les appareils sensibles afin de prévenir d’éventuels dommages lors du rétablissement du courant.

Consciente des désagréments que ces interruptions peuvent occasionner, la société présente ses excuses à ses abonnés et sollicite leur compréhension. Elle souligne que ces interventions sont indispensables pour réduire les pannes et assurer, à terme, un service électrique plus stable et plus performant.