Benin Web TV
LIVE

Benin: la SBEE annonce des perturbations dans la fourniture de services dans plusieurs départements

La Société béninoise d’énergie électrique a annoncé de nouvelles perturbations temporaires dans la fourniture de l’électricité sur une large partie du territoire national.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
3 003vues
Benin: la SBEE annonce des perturbations dans la fourniture de services dans plusieurs départements
Publicité
1 min de lecture
Google News

Ces interruptions, s’inscrivent dans un programme de maintenance et de renforcement du réseau. Dans un communiqué, la société explique que ces travaux visent à améliorer durablement la qualité et la fiabilité de la distribution de l’énergie.

Plusieurs zones pourraient être concernées, notamment dans les départements de l’Atlantique, du Littoral, du Zou, des Collines, du Borgou, de l’Atacora, de la Donga ainsi que du Mono-Couffo.

Les coupures devraient, pour l’essentiel, intervenir en journée, généralement entre 11 heures et 15 heures, avec des variations selon les localités. La SBEE appelle les populations à la vigilance et rappelle que toutes les installations électriques doivent être considérées comme étant sous tension durant la période des travaux.

Elle recommande par ailleurs de débrancher les appareils sensibles afin de prévenir d’éventuels dommages lors du rétablissement du courant.
Consciente des désagréments que ces interruptions peuvent occasionner, la société présente ses excuses à ses abonnés et sollicite leur compréhension. Elle souligne que ces interventions sont indispensables pour réduire les pannes et assurer, à terme, un service électrique plus stable et plus performant.

Articles liés

Affaire Hugues Sossoukpè: RSF porte plainte contre le Bénin et la RCIAffaire Hugues Sossoukpè: RSF porte plainte contre le Bénin et la RCIBénin: Julien Kandé Kansou condamné à 2 ans de prisonBénin: Julien Kandé Kansou condamné à 2 ans de prisonBénin: un décès dans un accident de la route sur l’axe Pahou Tori-BossitoBénin: un décès dans un accident de la route sur l’axe Pahou Tori-BossitoFlambée des prix du ciment: l’APCB se dédouane et accuse les revendeursFlambée des prix du ciment: l’APCB se dédouane et accuse les revendeurs
Merci pour votre lecture — publicité