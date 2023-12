CdM des clubs 2023: « C’est quelque chose d’unique et de spécial », Pep Guardiola

-Publicité-

Manchester City a remporté la Coupe du monde des clubs 2023, en battant Fluminense en finale de la compétition ce vendredi. Une victoire “unique et spéciale” pour Pep Guardiola, qui s’est exprimé au micro du média de son club.

Un doublé de Julian Alvarez et un but de Phil Foden ont notamment permis à Manchester City de vaincre Fluminense 4-0 à Djeddah en Arabie Saoudite, pour remporter la Coupe du monde des clubs 2023. Cette victoire octroie aux Mancuniens leur cinquième titre majeur en 2023, mais surtout le premier dans la compétition. De plus, Guardiola devient l’entraîneur le plus couronné de l’histoire de la compétition, surpassant Carlo Ancelotti avec son quatrième triomphe.

Après la rencontre, le technicien espagnol n’a pas caché sa joie. Il est d’ailleurs convaincu que ses joueurs savoureront ce triomphe pendant de nombreuses années encore. « Tous sont spéciaux… [mais] le dernier est spécial parce que Manchester City n’y avait jamais participé, la première fois que nous l’avons fait et cela nous donne une satisfaction incroyable.”, a déclaré Guardiola aux médias de son club.

Il ajoute: « C’est un trophée où nous ne ferons pas de défilé à Manchester, mais j’ai dit aux joueurs ‘ce trophée, vous vous en souviendrez pour toujours. C’est un trophée qui signifie que vous êtes la meilleure équipe du monde pendant un an. C’est quelque chose d’unique et de spécial. C’est vraiment, vraiment cool.” Les Skyblues devront toutefois vite retourner aux choses sérieuses. En effet, Manchester City se déplacera à Everton pour la 19e journée de Premier League.