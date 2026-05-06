Catherine Deneuve déstabilisée par une question intime au Papotin et refuse de répondre

Ce samedi 2 mai, l’émission Les Rencontres du Papotin revient sur France 2 avec une invitée d’exception : Catherine Deneuve . À 82 ans, l’icône du cinéma français a accepté de se prêter au jeu de l’interview proposée par cette émission devenue emblématique pour son originalité. Lancée en 2022, Les Rencontres du Papotin se démarquent par le fait que leurs journalistes sont majoritairement des personnes porteuses de troubles du spectre autistique, offrant ainsi un regard inédit et sincère sur leurs invités. Le rendez-vous sera diffusé juste après le journal télévisé de 20 heures, promettant une rencontre riche en échanges authentiques.

Depuis la création du journal Le Papotin en 1989, ses rédacteurs, souvent eux-mêmes autistes, ont réussi à se faire une place singulière dans le paysage médiatique français. Ce journal, considéré atypique, a évolué avec le temps pour devenir une émission télévisée en 2022. Depuis son lancement, Les Rencontres du Papotin ont accueilli des personnalités de premier plan issues du monde de la politique, de la musique ou encore du cinéma. Emmanuel Macron, Christiane Taubira, Orelsan, ou encore Clara Luciani figurent parmi ceux qui ont accepté de répondre aux questions décalées et franches des journalistes du Papotin. Cette variété d’invités témoigne de la portée croissante de l’émission, qui s’appuie sur une démarche inclusive et novatrice.

Plusieurs grands noms du cinéma français ont également participé à cette expérience singulière. On peut citer Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Josiane Balasko ou Virginie Efira, qui ont tous accepté de se livrer face à ce questionnement décomplexé. C’est dans ce cadre que Catherine Deneuve a choisi de rejoindre la liste des invités, apportant son aura et son histoire à une émission qui ne laisse rien au hasard lorsque vient le moment d’aborder les sujets personnels et parfois intimes. Cette rencontre s’annonce donc sous le signe de la spontanéité et de la vérité, même si l’actrice garde un certain mystère sur l’ensemble de ses réponses.

Catherine Deneuve invitée des Rencontres du Papotin : cette question à laquelle elle refuse de répondre

À seulement deux jours de la diffusion de l’épisode consacré à Catherine Deneuve, France Télévisions a dévoilé un extrait de l’interview sur ses réseaux sociaux. L’extrait présente un aperçu des questions posées à l’actrice, allant de l’anecdotique au plus personnel. Parmi celles-ci, des questions comme : « Dans quelle cantine de tournage avez-vous le mieux mangé ?« , « Tu as déjà tué quelqu’un dans un film ? » ou encore « Est-ce que tu as peur de mourir ? » témoignent de la diversité du panel interrogatif, visant à décrypter l’artiste sous tous ses angles.

Une des questions a particulièrement suscité l’intérêt : « Est-ce que vous trompez votre conjoint ? » Une interrogation qui a provoqué l’hilarité de Catherine Deneuve, connue pour avoir partagé sa vie avec des personnalités telles que Roger Vadim, David Bailey, Marcello Mastroianni ou Pierre Lescure. Face à cette question, elle a réagi avec une franchise teintée de malice : « C’est incroyable que vous disiez ça« , avant d’ajouter, visiblement déstabilisée, qu’elle ne répondrait jamais à cette question et qu’elle ne serait pas même certaine de dire la vérité si elle s’y essayait.