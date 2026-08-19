Carole Bouquet et Gérard Depardieu : 9 ans de vie commune, rupture en 2005

Carole Bouquet fête ses 69 ans le 18 août 2026. Icône du cinéma français depuis près de cinquante ans, l’actrice au regard reconnaissable s’est illustrée dans des films marquants tels que Cet obscur objet du désir de Luis Buñuel (1977), Rien que pour vos yeux (1981) où elle incarne une James Bond girl, et Trop belle pour toi (1989), rôle qui lui a valu le César de la meilleure actrice . Sa trajectoire artistique a également été liée à Gérard Depardieu : une relation sentimentale entre les deux comédiens a duré de 1996 à 2005, après une longue histoire de collaborations à l’écran.

Avant toute histoire d’amour, Carole Bouquet et Gérard Depardieu se rencontrent sur les plateaux. Leur premier film commun remonte à 1979 avec Buffet froid de Bertrand Blier. Ils se retrouvent en 1984 pour Rive droite, rive gauche de Philippe Labro, performance pour laquelle Bouquet est nommée au César du meilleur second rôle. Le duo marque de nouveau les esprits en 1989 avec Trop belle pour toi, et se retrouve encore en 1999 dans Un pont entre deux rives, coproduit et coréalisé par Depardieu.

Ces collaborations, réparties sur près de vingt ans, précèdent leur union sentimentale. Selon les éléments publics, Carole Bouquet, récemment séparée du chercheur Jacques Leibowitch, entame une relation avec Depardieu en 1996. Le couple vivra neuf années communes avant de se séparer en 2005, période durant laquelle ils maintiennent une discrétion notable vis-à-vis des médias.

Une histoire commune mêlant cinéma, projets culturels et vie privée préservée

Pendant leur relation, Carole Bouquet et Gérard Depardieu limitent les apparitions publiques à deux, privilégiant la confidentialité et leur activité professionnelle. Leur complicité artistique se manifeste toutefois au-delà des plateaux : en 2005, année de leur séparation, ils lancent ensemble le festival « Un réalisateur dans la ville », à Nîmes, aux côtés de l’écrivain Jean‑Claude Carrière, une manifestation estivale dédiée à l’œuvre d’un cinéaste chaque année.

En parallèle de sa vie avec Depardieu, Carole Bouquet engage des projets personnels. Toujours en 2005, elle acquiert des vignes sur l’île sicilienne de Pantelleria, où elle possédait déjà une propriété depuis la fin des années 1990, signe d’une orientation vers des activités viticoles et d’une recherche d’indépendance loin des plateaux.

Sur le plan familial, l’actrice est mère de deux fils : Dimitri, né en 1981 de sa relation avec le producteur Jean‑Pierre Rassam, et Louis, né en 1987 de son union avec le photographe Francis Giacobetti. Tout au long de sa carrière, elle a veillé à préserver la vie privée de sa famille des projecteurs.

Après leur rupture en 2005, la relation entre Bouquet et Depardieu s’est transformée en une amitié de longue durée. Cette fidélité a pris une tournure publique en décembre 2023, lorsque Carole Bouquet figure parmi les signataires d’une tribune publiée dans Le Figaro appelant à « ne pas effacer Gérard Depardieu ». Interviewée sur le plateau de Quotidien, elle a déclaré : « Je le connais depuis quarante‑six ans, j’ai vécu dix ans avec lui. Je sais qui est Gérard avec ou sans alcool ». Par la suite, après la révélation de l’identité du rédacteur de la tribune, elle a exprimé sur Instagram : « Lui donner de la visibilité par l’entremise de Gérard me met profondément mal à l’aise ».