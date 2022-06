Carmen Sama en couple avec un ancien membre de Kiff No Beat ? Didi B dit enfin toute la vérité

De passage sur l’émission Faha Faha de la chaîne Ivoire Music Tv, le leader du groupe Kiff No Beat a fait quelques révélations sur Carmen Sama. Didi B a révélé qu’un de ses compagnons a effectivement eu une relation amoureuse avec Carmen Sama, bien avant que cette dernière ne rencontre Dj Arafat.

Qu’il vous souvienne qu’il y a quelques années, le regretté roi du coupé-décalé Anges Didier Houan alias Dj Arafat s’était lancé dans une guerre contre les éléments du groupe Kiff No Beat après que ces derniers ont apporté leur soutien à Debordo Leekunfa avec qui il était en froid.

Connu pour son côté délirant, Arafat était monté au créneau pour tacler Elown en révélant publiquement qu’il avait entretenu par le passé, une relation amoureuse avec son épouse Samira Maeva.

Titillé par cette révélation, Elown n’a pas hésité à répliquer à cette grosse pique de roi de la Yorogang. Le jeune rappeur avait révélé que Carmen Sama est également l’ex copine d’un membre de Kiff no beat, notamment Jochar. Cette révélation avait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile au point où Arafat avait failli rompre avec Carmen.

Plus de deux ans après cette situation, Didi B, le leader du groupe Kiff No Beat vient de donner de nouveaux détails sur cette affaire. »Arafat a dit quoi d’abord et puis nous, on a dit ça? C’est lui qui nous a attaqués le premier. Il a commencé à dire qu’il est sorti avec la femme d’un d’entre nous qu’il venait de marier, est-ce que ça c’est normal ? Est-ce que ça se dit ? C’était vrai mais est-ce que c’est normal? » A-t-il déploré sur l’émission Faha Faha.

Et d’ajouter: « Parce qu’on est parti dans un événement de Molare, parce qu’on n’a pas été de son côté, il est devenu automatiquement notre ennemi…Dans affaire de femmes, il n’y a plus grand frère. Quelqu’un que tu viens de marier, quelqu’un va crier là-bas sur internet que je suis sorti avec elle … Toi-même là, vieux môgô (grand frère), on a chicoté chez toi aussi », a indiqué Didi B confirmant ainsi la relation amoureuse qu’il y a eu entre Jochar et Carmen Sama dans le passé.