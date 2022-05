Carmen Sama: cette surprise de la veuve d’Arafat à sa mère, fait polémique sur la toile (vidéo)

Très active sur les réseaux sociaux, Carmen Sama ne rate jamais l’occasion de faire parler d’elle, malgré les nombreuses critiques auxquelles elle fait face régulièrement. A l’occasion de la fête des mères ce dimanche 29 mai, la veuve d’Arafat a posé un acte très sublime qui a suscité des réactions mitigées sur la toile.

Ce n’est plus secret pour personne ! Carmen Sama est régulièrement critiquée sur la toile, depuis la mort de son amoureux, Anges Didier Houan alias DJ Arafat. Et même si presque toute ses actions suscitent de vives polémique sur la toile à chaque fois qu’elle fait une publication, la mère de Rafna s’en fout pas mal et ne manque pas d’en mettre plein la vue à ses fans à travers ses posts sur Instagram.

Ce dimanche 29 mai où les mamans sont à l’honneur, la veuve de Dj Arafat a décidé de faire un belle surprise à sa mère. Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, on peut voir l’influenceuse accompagnée de sa sœur, en train d’offrir un bouquet de fleur et d’autres cadeaux à sa mère.

Comme d’habitude, une séquence de la vidéo n’a pas manqué de susciter des réactions mitigées sur la toile. Pendant que certains félicitaient la jeune femme pour cette belle surprise, d’autres internautes ont par contre préféré surfé sur certains détails de la vidéo notamment la qualité des carreaux du sol, pour lancer des piques à la veuve.

« Dieu merci on a pas vu fesses aujourd’hui. Thank you lord », « L’année prochaine il faudra changer ses carreaux », « les carreaux que je vois au sol là ne colle pas avec le train de vie que tu nous montre », « Avec tout ses voyages regarde dans quel maison sa maman vit lol », « Avec tout l’argent que tu ramasses là, tu ne peux pas remplacer les carreaux de la maison de ta maman ». Voilà entre autre certains commentaires des internautes.

cette surprise de la veuve d’Arafat à sa mère, fait polémique sur la toile