Carmen Sama: cette photo très osée de sa sœur provoque la colère des Ivoiriens (image)

Révélée au public il y a quelques jours à travers le nouveau clip « Déni Kadigné » d’Ahmed Diabaté, frère cadet de Sidiki, Annette Yao, la petite sœur de la veuve de Dj Arafat se trouve déjà au centre d’une grosse polémique. Une récente photo très sexy de la jeune femme suscite une avalanche de réactions.

C’est désormais un secret de polichinelle. Carmen Sama est régulièrement critiquée sur la toile depuis la mort de son amoureux, Anges Didier Houan alias DJ Arafat. Entre ses séjours dans des hôtels luxueux, ses photos dénudées, ses virées nocturnes, et sa présence remarquée à certains spectacles, les chinois ne digèrent pas du tout le mode de vie de la mère de Rafna et ne manquent jamais de le clamer.

Mais depuis quelques mois, un nouveau visage apparaît régulièrement sur les publications de la veuve sur son Instagram. Il s’agit en effet de sa sœur cadette Annette, qui récemment a été révélée à travers sa présence très remarquable dans le nouveau clip « Déni Kadigné » d’Ahmed Diabaté sorti le 22 juillet 2022.

Quelques jours après la sortie de clip, Annette est deja en passe d’être du même sort que sa grande-sœur. En effet, une nouvelle photo sur laquelle, l’on peut clairement voir la jeune femme habillée dans un shorty de couleur noire qui laisse entrevoir son fessier, a très vite provoqué la colère des internautes.

« Telle sœur telle sœur », « En stage pour rentrer dans le Game » « Diplôme paye plus ooh !!tant que tu as un bon cra en avant pour la réussite » « Héritage ancestral », « On voit que à part vos cuii là il y’a pas grand chose dans la tête », « Elle apprend bien ses leçons », peut-on entre autre lire dans les commentaires des internautes.