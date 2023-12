Carlo Ancelotti: « La Super League sera positif pour tout le monde »

-Publicité-

En conférence de presse d’après-match jeudi dernier, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu sur le sujet de la Super League, remis au goût du jour après la décision de la Cour Européenne. Le technicien italien pense que cette compétition sera bénéfique pour le football.

Jeudi matin, la Cour de Justice Européenne a tranché en faveur de la Super League, contredisant ainsi l’UEFA et la FIFA. La cour a jugé que les règles de l’UEFA et de la FIFA, qui menaçaient de sanctions les clubs et joueurs voulant rejoindre la Super League, contrevenaient aux lois de l’Union européenne. Une victoire pour le Real Madrid et le FC Barcelone, seuls clubs encore porteurs de la compétition.

Du même Pays:

Mais, plusieurs cadors européens ont rejeté publiquement cette Super League notamment Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, le PSG, Lyon, ou encore l’Atletico Madrid. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti estime toutefois que cette nouvelle compétition est bénéfique pour le football.

« Il y a des clubs que ne sont pas convaincus. Je pense que ce sera positif pour tous les clubs et les joueurs afin d’améliorer le calendrier. C’est ce qui nous préoccupe. Le temps nous dira si c’est bien ou pas. Je suis convaincu que ça le sera pour tout le monde.« , a expliqué l’italien. De propos qui sont alignés sur la position de son club.