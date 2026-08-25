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Carabao Cup : Tottenham retrouve Charlton, qui ne l’a plus battu depuis 2005

Tottenham recevra Charlton au deuxième tour de la Carabao Cup le mercredi 26 août 2026 à 19 h 45, au Tottenham Hotspur Stadium, pour une première confrontation entre les deux clubs depuis janvier 2011.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Carabao Cup : Tottenham retrouve Charlton, qui ne l’a plus battu depuis 2005
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L’affiche oppose une formation de Premier League à un adversaire qui n’a plus croisé les Spurs depuis plus de quinze ans. Le match figure au programme officiel du mercredi soir en Angleterre.

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à janvier 2011, lorsque Tottenham s’était imposé 3-0 en FA Cup.

Charlton n’a plus battu Tottenham depuis le 16 mars 2005, date d’un succès 2-0 qui reste sa dernière victoire face au club du nord de Londres.

Le rendez-vous du 26 août prolongera donc une série vieille de plus de vingt ans, Charlton attendant toujours un nouveau succès contre Tottenham.

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