Cara Delevingne a eu une liaison avec Amber Heard pendant son procès avec Johnny Depp : il était aveuglé par la jalousie

Cara Delevingne a confirmé lundi 29 juin 2026, lors de sa participation au podcast de Louis Theroux, avoir eu une liaison avec Amber Heard au moment où l’actrice traversait sa séparation d’avec Johnny Depp . Cette déclaration met un point final à une rumeur qui circulait depuis une décennie et relance l’intérêt médiatique autour des relations privées liées à l’affaire Depp–Heard.

La top model, âgée de 33 ans, a répondu sans détour aux questions du journaliste, livrant des éléments précis sur la chronologie et la nature de cette relation. Elle a notamment affirmé que la proximité entre les deux femmes avait été observée dès les premiers échanges professionnels, bien avant qu’une relation sentimentale ne débute.

Lors de l’entretien, Cara Delevingne a également évoqué des éléments de contexte propre à l’industrie du cinéma, rappelant qu’elle avait reçu, selon ses dires, des mises en garde de la part du producteur Harvey Weinstein par le passé, qui lui aurait dit qu’elle ne percera pas à Hollywood si l’on pensait qu’elle était homosexuelle.

Origines de la relation, réactions et vies actuelles

Les premiers contacts entre Cara Delevingne et Amber Heard remontent à 2013, sur le tournage du film London Fields, réalisé par Matthew Cullen et pour lequel Johnny Depp tenait également un rôle. Selon Cara, cette proximité sur le plateau a été remarquée et a suscité l’attention de Johnny Depp, qui se serait montré « totalement rongé par la jalousie » à cette période, bien que, insiste-t-elle, « rien ne se passait entre nous à ce moment-là ».

La relation amoureuse entre Delevingne et Heard s’est, d’après les déclarations rapportées, nouée après l’annonce de la séparation d’Amber Heard et Johnny Depp en 2016, divorce devenu effectif en 2017. Cara Delevingne confirme explicitement que la liaison a eu lieu après la rupture, en précisant qu’elle n’était pas exclusive : Amber Heard aurait fréquenté d’autres personnes au même moment, parmi lesquelles, a-t-elle reconnu lorsqu’on lui a posé la question, figurait Elon Musk.

Sur le plan personnel, Cara Delevingne vit aujourd’hui une relation avec la musicienne Leah Mason, connue sous le nom de scène Minke, qu’elle a rencontrée à l’école. La mannequin dit se sentir « amoureuse pour la première fois » et exprime le souhait de fonder une famille. De son côté, Amber Heard s’est retirée progressivement des projecteurs depuis l’issue très médiatisée de son procès avec Johnny Depp en 2022.

Amber Heard élève trois enfants nés par mère porteuse : Oonagh, née en avril 2021, puis des jumeaux, Agnes et Ocean, nés en mai 2025. Selon les éléments communiqués publiquement, l’actrice parle désormais le moins possible de cette période judiciaire dans les médias.