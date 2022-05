Cannes : enceinte, Michelle Williams monte des marches avec son ventre bien rond

Enceinte et presqu’à terme de sa grossesse, Michelle Williams a été invitée pour assurer la promotion de son prochain film «Showing Up», en compétition au Festival de Cannes cette année. A l’occasion, l’actrice a été aperçue entrain de monter des marches avec son ventre bien rond.

Enceinte de son troisième enfant, Michelle Williams n’a pas pris de congé de maternité. L’actrice américaine a fait le voyage jusqu’à Cannes pour défendre son prochain film : le drame «Showing Up», en compétition. Dans ce film, elle interprète une sculptrice qui se prépare nerveusement pour une exposition, tout en jonglant avec les distractions de sa famille et de ses amis.

Vendredi, Michelle Williams s’est affichée toute souriante et en pleine forme lors de sa montée des marches du Palais des Festivals. Vertue d’une robe Chanel haute couture (collection printemps-été 2022), l’actrice dont la dernière apparition au Festival de Cannes remontait à 2017 pour le film «Wonderstruck», a misé sur le confort de ballerines plates pour fouler le tapis rouge avec Kelly Reichardt et plusieurs membres de l’équipe du film.

Selon les informations de Paris Match, ce film est la quatrième collaboration entre la réalisatrice Kelly Reichardt et Michelle Williams. Le duo a déjà tourné ensemble les films «Wendy et Lucy» (2008), «La Dernière piste» (2011) et «Certaines femmes» (2016).

En couple depuis deux ans avec Thomas Kail, directeur de théâtre à Broadway , Michelle Williams a eu une fille issue de sa relation avec le défunt Heath Ledger, Matilda âgée de 16 ans.