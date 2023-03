CAN U20: l’entraîneur de la Gambie s’attend à une « bataille tactique » contre le Nigeria

L’entraîneur de la Gambie, Abdoulie Bojang, a déclaré que la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations U 20 contre le Nigeria sera une bataille tactique.

La demi-finale de la CAN U20 2023 est à l’honneur ce lundi avec un choc des titans entre le Nigéria et la Gambie. Un duel au sommet entre deux grands favoris au sacre suprême. Les Young Scorpions ont battu le Soudan du Sud 5-0 pour atteindre le dernier carré tandis que les Flying Eagles se sont appuyés sur un but contre son camp d’Ibrahim Juma pour devancer l’Ouganda 1-0 au Suez Canal Authority Stadium.

« Ce sera une bataille tactique », a déclaré Abdoulie Bojang en conférence de presse d’avant-match. « Nous les respecterons et réaliserons une performance respectable sur le terrain demain« , a ajouté, le technicien, élu meilleur entraîneur de la phase de groupes. « Comme je l’ai toujours dit, le football est au-delà de ce qui est sur papier. Vous pouvez obtenir tous les records, mais ce que je crois, c’est ce que nous pouvons produire pendant les 90 minutes de jeu« , a-t-il insisté.

Ce sera la première rencontre entre les deux équipes en 16 ans lorsque le Nigeria a battu les Young Scorpions à Brazzaville pour se qualifier pour la finale. « Le Nigeria est la seule équipe qui nous sépare de la finale. Nous voulons être champions et cela ne peut arriver que lorsque nous battons un champion. Nous sommes une équipe engagée et nous devons tout faire pour gagner et atteindre la finale », a conclu le jeune entraîneur. Pour rappel, la demi-finale du CAN U20 entre le Nigéria et la Gambie est prévue ce lundi soir au stade international du Caire, à partir de 18 heures (GMT+1).