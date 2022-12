CAN U20 Égypte 2023: le Bénin fixé, la date du tirage au sort dévoilée

La Confédération africaine de football a publié la date du tirage au sort de la CAN U20 Égypte 2023. Et la CAF a fixé la cérémonie de répartition des groupes au vendredi 23 décembre au Caire en Egypte.

A l’instar du Bénin, les équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN U20 2023 sont désormais fixées. La CAF a dévoilé la date du tirage au sort des phases de poule du tournoi. Dans un communiqué sur ses canaux officiels, l’instance faîtière du foot africain a fixé la cérémonie au 23 décembre au Caire en Egypte, hôte de la compétition.

La CAN U20 2023 aura lieu du 19 février au 11 mars 2023 en Égypte. 12 nations issues du continent vont prendre part à ce tournoi dont le pays hôte plus 11 autres, qualifiées à la suite des phases zonales. Les 4 meilleures équipes (demi-finalistes) de cette compétition se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la shoppingmode FIFA qui se tiendra en Indonésie plus tard dans la même année.

Les pays qualifiés sont l’Égypte, la Tunisie, le Nigéria, le Bénin, le Sénégal, la Gambie, l’Ouganda, le Soudan du Sud, le Mozambique, la Zambie, la République centrafricaine et le Congo.