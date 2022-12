CAN U20 2023: le Bénin hérite de gros morceaux, le tirage au sort complet

La Confédération africaine de football a procédé ce vendredi au tirage au sort des phases de groupe de la CAN U20 qui aura lieu en Egypte en 2023. Un tirage qui n’a pas été clément pour le Bénin, en course pour le titre.

Les 12 nations en lice pour le trophée de la CAN U20 2023 sont désormais fixées sur leur sort. La CAF a en effet effectué ce vendredi le tirage au sort des phases de poule du tournoi africain. Un tirage qui n’a pas fait de cadeau à aucune équipe.

Hôte de la compétition, l’Egypte est tombé dans le groupe A, assez relevé. Les Pharaons juniors croiseront le fer avec des géants comme le Nigeria (vainqueur de la compétition à 7 reprises, un record) et le Sénégal (finaliste de 3 des 4 dernières éditions). Petit poucet, le Mozambique complète cette poule.

Dans le groupe B, le vice-champion en titre, l’Ouganda, aura également fort à faire face à la Centrafrique, quart de finaliste de la dernière édition, ainsi que le Congo, et le Soudan du Sud qui vont faire leur baptême de feu. Logé dans le groupe C, le Bénin n’a pas non plus été épargné.

Les Écureuils U20 partagent leur loge avec la Tunisie, demi-finaliste en titre, la Gambie, qui a fini à la troisième place, et la Zambie. De gros morceaux pour les hommes du sélectionneur Mathias DEGUENON qui vont devoir se surpasser pour atteindre les quarts de finale.

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les phases à élimination directe du tournoi qui se tiendra du 19 février au 11 mars prochain. Les 4 meilleures équipes (demi-finalistes) de cette compétition se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la shoppingmode FIFA qui se tiendra en Indonésie plus tard dans la même année.

Les groupes de la CAN U20 2023

Groupe A

Egypte

Mozambique

Sénégal

Nigeria

Groupe B

Ouganda

Centrafrique

Soudan du Sud

Congo

Groupe C

Gambie

Tunisie

Bénin

Zambie