CAN U17 2023: « le Burkina Faso ne peut pas nous arrêter », le coach du Nigéria

-Publicité-

Les U17 du Nigeria, Golden Eaglets, n’ont pas atteint les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 pour être éliminés de la compétition sans obtenir leur billet pour la Coupe du monde, a déclaré l’entraîneur nigérian Nduka Ugbade.

Les Golden Eaglets et leur staff technique sont arrivés lundi à Alger, la capitale de l’Algérie, trois jours avant leur confrontation contre les Young Etalons du Burkina Faso au stade Nelson Mandela. « Nous avons eu un match intéressant avec l’Afrique du Sud et cela nous a bien préparés pour d’autres défis dans la compétition. Nous avons beaucoup appris en affrontant la Zambie, le Maroc et l’Afrique du Sud – toutes des équipes fortes – en phase de groupes et c’était un test pour nous de progresser », a confié lé sélectionneur des U17 du Nigéria, Nduka Ugbade, aux journalistes.

« Les matchs des quarts de finale seront très difficiles à franchir car c’est l’étape qui vous permet d’obtenir le billet pour la Coupe du monde. Aucun des quatre matchs ne sera facile. Notre intérêt est le Burkina Faso et nous travaillons dur pour réussir« , a-t-il ajouté.

- Publicité-

Logé dans la poule C à trois équipes, suite à la disqualification du Soudan du Sud pour fraude sur l’âge, le Burkina Faso a difficilement décroché son billet pour le second tour du tournoi. Battu d’entrée par le Mali (1-0), les jeunes Etalons ont dû renverser le Cameroun (2-1), tenant du titre, pour se qualifier pour les quarts de finale. Le Nigéria n’a pas non plus connu une phase de groupe tranquille, avec une victoire à l’arrachée face à l’Afrique du Sud (3-2) pour se hisser au second tour.

«Nous ne sommes pas venus de si loin pour abandonner. Mes garçons sont concentrés sur le billet qualificatif pour la Coupe du monde. Après cela, nous pouvons alors nous pencher sur les autres objectifs« , a fait savoir Ugbade. Le match entre le Nigeria et le Burkina Faso débute ce jeudi à 20 heures (GMT+1). La victoire sur les Young Etalons donnera au Nigeria l’opportunité de viser un sixième titre record en Coupe du Monde U17 de la FIFA.

Articles similaires